MotoGP, stenterete a crederci: non ce l’aveva

In MotoGP si è presentato un unicum, visto che nessuno poteva credere che non avesse addirittura la patente di guida

Una notizia che ha sconvolto gli appassionati del Motomondiale, anche perché per un pilota di punta della classe regina, il documento per circolare in strada dovrebbe essere una semplice formalità.

L’attuale MotoGP sta vivendo del dominio della Ducati. Una crescita impressionante negli ultimi 12 mesi, con il progetto della Desmosedici che ha affinato fino alla perfezione le caratteristiche di guidabilità del mezzo. Pecco Bagnaia si ritrova tra le mani un vero e proprio “missile” con cui dare l’assalto al secondo titolo consecutivo. Il pilota torinese dovrà vedersela con il duo arrembante composto da Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

Il riminese è la vera sorpresa di questo 2023, visto che lo spagnolo si era già affermato nel 2022, centrando podi e pole position. Bezzecchi ha concluso per due volte al terzo posto nella classifica del Mondiale, nel 2018 in Moto3 e nel 2021 in Moto2. Da rookie lo scorso anno si è affacciato in modo convincente nella classe regina, mentre in questa stagione è esploso del tutto.

Il 24enne nato e cresciuto nell’Academy di Valentino Rossi, sembra aver assimilato al meglio i consigli del vecchio campione. Le sedute al Ranch, la vicinanza di altri ottimi piloti come Morbidelli, Bagnaia e Marini, con cui condividere l’allenamento, l’hanno reso ancor più completo. Non solo talento ma anche tanta testa, per lottare con i migliori.

MotoGP, Marco Bezzecchi non aveva la patente: finalmente l’ha presa a Pesaro

Eppure la notizia riportata dal Resto del Carlino ha davvero sorpreso tutti gli appassionati. È certamente inusuale per un pilota top della MotoGP non possedere nemmeno la patente. Si avete capito bene, fino a poche settimane fa “Il Bez” non aveva il documento necessario per mettersi alla guida.

Se sulle due ruote è un vero mostro in pista, con il volante doveva ancora ottenere il riconoscimento previsto dal Codice della Strada. Marco Bezzecchi ha svolto finalmente l’esame all’autoscuola Bassani di Pesaro. L’esame consisteva prima nel percorso tra i birilli e poi nella classica guida su strada, con massima attenzione alle frecce e ai segnali stradali. Secondo l’ingegner Massimo Papa, con cui il pilota ha svolto l’esame, questa mancanza della patente non è una novità per i piloti.

Tra l’altro secondo l’esaminatore: “Marco è stato molto prudente“. D’altronde per chi deve guardarsi dai pericoli della pista, fare attenzione anche agli altri automobilisti non è di certo una novità. Ma conoscendo i pericoli hanno un occhio molto più attento e meno spavaldo di un giovane normale.