Colpo di scena Juve, annuncio ufficiale: salta il trasferimento

Si complica il percorso di calciomercato della Juventus che vede saltare un possibile trasferimento di un big a Torino.

Non arrivano buone notizie per la Juventus sul fronte calciomercato con i bianconeri che vedono saltare un colpo in vista della prossima stagione.

Arrivato Cristiano Giuntoli, la Juventus è diventata da subito molto attiva in sede di calciomercato andando a cercare i giusti rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri ha individuato gli obiettivi per sistemare la rosa bianconera e tra questi ce n’è uno che avrebbe del clamoroso. In queste ore però non arrivano buone notizie per la ‘vecchia signora’ che rischia di veder sfumare un obiettivo ancora prima di far partire una vera e propria trattativa.

Calciomercato Juventus, salta subito un obiettivo: bianconeri gelati

Intervistato da TVPLAY_CMIT, il giornalista inglese Ben Jacobs ha fatto il punto sulla trattativa per Romelu Lukaku, finito nel mirino della Juventus. Stando a quanto affermato da Jacobs non ci sarebbero possibilità per un suo trasferimento in bianconero.

Ben Jacobs si è così espresso a TVPLAY_CMIT: “Quello che è certo è che Lukaku vuole l’Inter ma c’è da dire anche che i nerazzurri non hanno la forza di prendere il giocatore dal Chelsea. Il problema per l’Inter è che il Chelsea non apre più ad un prestito ma solamente ad una cessione a titolo definitivo per circa 45 milioni di euro, una somma che i nerazzurri non avrebbero neanche con la cessione di Onana al Manchester United”.

Per quello che riguarda la possibilità Juventus Jacobs ha affermato: “La Juventus potrebbe intavolare uno scambio con Vlahovic ed accontentare la volontà del Chelsea ma poi sarebbe decisiva la volontà del calciatore. Lukaku vuole l’Inter e non accetterebbe un passaggio alla Juventus“. Stando a quanto affermato dal giornalista inglese, se non dovesse concretizzarsi il ritorno agli ordini di Simone Inzaghi, non sarebbe da escludere un suo trasferimento in Arabia con i club pronti a ricoprire d’oro i top player europei.

Il classe 1993 è quindi in attesa di evoluzioni su quelle che sono le trattative per il suo futuro. Nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo con l’Inter già nei prossimi giorni, sarà chiamato ad andare in ritiro con il Chelsea di Pochettino che ha già affermato di attenderlo. La volontà del club è chiara con i Blues che hanno deciso di cedere il giocatore anche se manca un’offerta che soddisfi la società londinese.