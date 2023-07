Dybala, il segnale che fa impazzire i tifosi della Roma

Arriva un segnale confortante per i tifosi della Roma per quello che riguarda Paulo Dybala, con i giallorossi che ora sperano.

In casa Roma fa molto parlare la situazione di Paulo Dybala con il futuro dell’attaccante argentino che è in dubbio in vista del prossimo campionato.

Il calciatore è legato alla Roma da una clausola da circa 20 milioni di euro che potrebbe però essere cancellata nel caso in cui dovesse arrivare la proposta di adeguamento del contratto portando l’ingaggio a circa 6 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri tra le parti per provare a trovare un’intesa e far restare ancora a lungo l’attaccante argentino nella capitale. Nel frattempo le ultime notizie fanno ben sperare i tifosi della Roma con un chiaro segnale lanciato dal giocatore stesso.

Calciomercato Roma, segnale confortante da Dybala

Nel giorno del ritiro della Roma che ha ripreso le attività in vista della stagione 2023/2024, la punta ex Juventus è arrivato tra i primi a Trigoria per il ritiro. Un chiaro segnale di come l’attaccante voglia riprendere con la maglia giallorossa e sia legato alla squadra allenata da Mourinho.

Proprio l’allenatore della Roma è stato tra i primi ad arrivare a Trigoria, intorno alle otto di mattina. Tra i calciatori il primo a varcare la soglia è stato Andrea Belotti con Dybala che non si è fatto attendere. Un gesto molto apprezzato dai tifosi della Roma che sperano fortemente di avere ancora a disposizione il giocatore che ha trascinato la squadra fino alla sfortunata finale di Europa League, persa ai calci di rigore contro il Siviglia.

Paulo Dybala attende di capire però quelle che saranno le intenzioni societarie. L’interesse da parte dei più grandi club europei non manca e la possibilità di portarlo via da Roma con una cifra intorno ai 20 milioni di euro ingolosisce e non poco le squadre. I giallorossi dovranno quindi rivedere l’ingaggio nei confronti dell’attaccante per convincerlo a restare nella capitale.

A spaventare i tifosi della Roma nelle scorse ore è stato Thiago Silva. Il difensore brasiliano, presente come spettatore al Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna, ha affermato di sperare di vedere Paulo Dybala con la maglia del Chelsea in vista della prossima stagione. Il club londinese sta seguendo la vicenda con attenzione, pronto ad affondare il colpo in caso di divorzio tra la punta e la Roma. La permanenza di Mourinho sulla panchina giallorossa però è una garanzia per l’attaccante che vuole puntare ad obiettivi importanti con i capitolini.