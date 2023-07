L’annuncio scuote la MotoGP: può anche andarsene

La MotoGP è ancora in pausa prima della ripresa prevista a inizio Agosto. Intanto, è arrivato un annuncio davvero importante su uno dei protagonisti del Mondiale

Dove eravamo rimasti in MotoGP ? E’ proprio il caso di dirlo visto che manca un mese alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva resa più lunga dalla cancellazione del GP in Kazakhstan.

C’è Pecco Bagnaia in testa al Mondiale, seguito da Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quest’ultimo protagonista di un curioso episodio nei giorni scorsi. Nonostante ormai sia ormai uno dei contendenti per il Mondiale, il pilota riminese ha preso solo adesso la patente per la guida di una moto stradale. Il Bez ha superato brillantemente l’esame a Pesaro e, ora, può esaudire il desiderio di un’uscita in sella con la sua ragazza.

Non sono le vacanze che si sarebbe aspettato Marc Marquez, almeno dal punto di vista prettamente sportivo. Una prima parte di stagione assolutamente da dimenticare per il pilota iberico che non è riuscito a completare alcun GP domenicale al quale ha partecipato. Gli altri a Austin, Jerez, Termes de Rio Hondo, Saschsenring e Assen li ha saltati per infortunio.

Marquez, l’annuncio è davvero importante

Un Marquez che ha fatto parlare di sé non solo per le criticità in pista ma anche per i rumors che ipotizzano un suo possibile addio alla Honda, alla scadenza del contratto fissata al 2024.

Non ha certo nascosto il proprio malumore nei confronti delle prestazioni della moto, Marquez, accostato a Ducati e KTM senza, tuttavia, un’apertura significativa da entrambi i team.

Indubbiamente un Marquez lontano dal team con il quale ha trionfato nell’ultimo decennio, sarebbe davvero uno scossone per la MotoGP. Al momento, l’ipotesi è tutt’altro che da escludere. Lo ha confermato anche chi, alla Honda, prende le decisioni ovvero Koji Watanabe, presidente di HRC.

Intervistato da Marca, Watanabe ha detto chiaramente che il team non tratterrà Marquez, qualora quest’ultimo manifestasse ufficialmente l’intenzione di andarsene. “Non lo tratteniamo, Marc è libero di lasciarci. Se deciderà di farlo, non lo fermeremo. Naturalmente noi vogliamo tenerlo ma, alla fine, sarà lui a decidere.”

Nella stessa intervista, Watanabe ha anche dichiarato che per far rimanere Marquez, la Honda dovrà mostrargli qualcosa di concreto. Del resto, è quello che chiede Marc da tempo. Una moto più gestibile e più competitiva nel confronto con una Ducati dominante ma anche con la rivelazione del Mondiale in corso, ovvero la KTM.

Vedremo se le concessioni in arrivo dalla Dorna aiuteranno la Honda (e la Yamaha) almeno a contenere le difficoltà attuali. Marquez attende, consapevole anche che un’alternativa immediata, al momento, non c’è.