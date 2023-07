Nuovo intreccio Inter-Milan: trasferimento surreale

Il calciomercato potrebbe regalare un’altra operazione a sorpresa con l’Inter che potrebbe pescare un rinforzo dal Milan.

Inter e Milan sono due tra le squadre più attive in questo momento dal punto di vista del mercato con i due club meneghini che potrebbero trovarsi in un nuovo intreccio.

In casa Inter in questo momento le priorità di calciomercato sono l’acquisto di un nuovo portiere e la ricerca di un centravanti da regalare a Simone Inzaghi. Sommer potrebbe rappresentare il dopo Onana, mentre si punta sempre su Lukaku per il ruolo di prima punta anche se il Chelsea non vuole fare sconti. Per i nerazzurri però potrebbe aprirsi presto una nuova opportunità soprattutto in uscita anche se il Milan guarda con attenzione all’operazione potendosi inserire nell’affare.

Calciomercato Inter, si guarda in casa Milan per un rinforzo

Il Wolfsburg guarda con interesse a Robin Gosens in vista del prossimo campionato con il club tedesco pronto a fare un’offerta ai nerazzurri. La cessione del giocatore è tutt’altro che da escludere ma anche il Milan può essere protagonista dell’affare.

Secondo quanto affermato da braunschweiger-zeitung.de, il club tedesco sarebbe pronto a fare una proposta ai nerazzurri per riportare in patria l’esterno della nazionale. La trattativa però non sembra delle più semplici considerato il fatto che l’Inter vorrebbe circa 20 milioni di euro per il cartellino del classe 1994. L’affare potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto ma se le richieste dei nerazzurri non dovessero calare il Wolfsburg potrebbe guardare da un’altra parte.

Se non dovesse arrivare un’intesa tra Wolfsburg ed Inter per il ritorno di Gosens in Germania, il club tedesco potrebbe guardare con attenzione in casa Milan. Il nome nuovo potrebbe essere, secondo quanto affermato da Calciomercato.it, quello di Ballo-Touré, esterno del Milan che appare in uscita della squadra rossonera. Il giocatore piace molto al Bologna che sta cercando un accordo con i rossoneri ma il Wolfsburg potrebbe presto infilarsi nella trattativa.

Il senegalese ha un costo molto più basso dell’esterno tedesco con il Milan che potrebbe ‘accontentarsi’ di circa 5 milioni di euro per il cartellino della riserva di Theo Hernandez. Il Wolfsburg andrebbe così a chiudere un’operazione in entrata sempre a Milano ma questa volta sull’altra sponda dei Navigli. Una cessione che andrebbe a fare cassa per il Milan con Pioli che chiederebbe un terzino di esperienza per sostituire Ballo-Touré.