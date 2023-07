Bomba dalla Spagna: è deciso, ne ne va a fine stagione

Il calciomercato del 2023 è nel suo pieno ma arrivano notizie bomba in vista del 2024 quando ci sarà una separazione inaspettata.

Siamo ancora nel pieno delle trattative e degli spostamenti relativi alla stagione 2023/2024 ma dalla Spagna arriva già una notizia relativa alla stagione 2024/2025.

Al termine del campionato che sta per cominciare ci sarà una separazione che ha del clamoroso se si pensa al lungo sodalizio che va avanti da anni. Alcuni contratti in scadenza in vista del prossimo anno non saranno rinnovati con i club che hanno fatto le loro scelte sia dal punto di vista tecnico che economico. Alcuni costi sono difficili da sostenere per certe società che dovranno rivedere le spese per rientrare nei parametri richiesti dalla UEFA.

Calciomercato, un allenatore lascia la panchina: cambio per una big

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, il futuro di Diego Pablo Simeone sarà lontano dall’Atletico Madrid. Il tecnico argentino, il più pagato al mondo, è pronto a salutare i Colchoneros che guida dal 2011.

Il contratto del tecnico argentino con il club spagnolo è in scadenza nel giugno del 2024 e non ci sarà rinnovo. L’allenatore è il più pagato al mondo con i suoi 34 milioni di euro all’anno lordi che staccano in maniera netta Pep Guardiola, al secondo posto con i suoi 22 milioni lordi l’anno. Un investimento che l’Atletico Madrid vuole rivedere andando a puntare su un tecnico con un ingaggio più basso ed investendo maggiormente in sede di calciomercato per i giocatori.

I rapporti tra Simeone e la dirigenza dell’Atletico Madrid non sembrano essere più idilliaci ed il divorzio tra le parti si consumerà al termine del campionato, qualsiasi risultato verrà portato a casa dalla squadra. Il tecnico è stato cercato dal Manchester United quando i risultati di ten Hag non stavano convincendo a pieno ma al momento l’olandese sembra essere saldo sulla propria panchina. Resterà da capire quello che sarà il futuro del tecnico una volta terminato il campionato con diverse squadre che lo corteggeranno.

Una di queste potrebbe essere l’Inter. La squadra nerazzurra è rimasta sempre nel cuore del tecnico argentino che in più di un’occasione ha affermato di voler far ritorno un giorno in nerazzurro. Il club meneghino, che vedrà scadere il contratto di Simone Inzaghi nel giugno del 2024 potrebbe pensare ad un grande investimento per la propria panchina. Impossibile che l’Inter possa garantire 34 milioni a Simeone ma se dovesse accettare una proposta sui 10 milioni il matrimonio si potrebbe fare.