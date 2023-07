Marquez, la Honda può attendere: è con il suo idolo

Marc Marquez ha deciso di prendersi un momento di svago, senza pensare alla Honda e ai momenti difficili in MotoGP

L’otto volte campione del mondo si è concesso un piccolo viaggio per andare a trovare un suo grande idolo. Un connazionale che di certo ha una fama perlomeno paragonabile alla sua.

La pausa estiva è arrivata proprio nel momento giusto per Marc Marquez, alle prese con una serie di grattacapi davvero difficili da risolvere. Le migliori intenzioni per affrontare una stagione da protagonista in MotoGP si sono infrante subito a Portimao, quando l’incidente con Oliveira gli ha causato una frattura alla mano destra.

Il rientro in pista è stato più difficoltoso del previsto e per questo ha dovuto saltare praticamente la metà delle gare in programma. Nel Warm Up del Sachsenring, una nuova caduta lo ha messo fuorigioco, costringendolo a saltare anche Assen. Una disfatta su tutti i fronti se ci aggiungiamo i regressi tecnici della sua Honda. Invece che progredire la casa dell’ala dorata sembra procedere all’indietro, acuendo il proprio gap dalle Ducati ogni week end.

Adesso fino al 6 agosto il Mondiale è in pausa estiva e quindi c’è tutto il tempo per rimettersi a posto fisicamente e ricaricare le batterie. Dal mese prossimo in poi, infatti, ci sarà una lunghissima discesa verso l’ultimo atto di Valencia e non si può più sbagliare.

Marc Marquez e Rafa Nadal, la visita a Manacor infiamma il web: “Da sempre è il mio idolo”

Come detto per Marquez il ritorno in sella non è tanto un discorso presente, quanto futuro. Le gare che restano in questo 2023 serviranno a fargli capire se c’è margine per il campionato 2024, ma la speranza sarebbe sempre quella di cambiare aria. Il suo contratto con la Honda scade tra 18 mesi eppure qualora si aprisse uno spiraglio in KTM sarebbe disposto anche a pagare una penale.

Non volendo pensare a questo, però, Marc ha deciso di passare qualche ora delle sue vacanze in compagnia di un suo grande idolo. Il #93 si è infatti recato nella famosa Academy di Rafa Nadal, a Manacor (Maiorca).

Marquez ha ribadito più volte di ispirarsi al grande tennista connazionale, per la sua voglia di non mollare mai e di superare le avversità. Un insegnamento che gli sta tornando particolarmente utile in questo periodo.

I due si sono scattati anche un selfie e l’ex numero uno del mondo ATP ha commentato: “A presto e buona fortuna per le tue nuove sfide”. Un augurio che in Spagna tutti si augurano possa essere non in sella ad una Honda.