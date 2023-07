Marc Marquez, la scelta che non t’aspetti: forse è quella migliore

Proseguono i rumors sul futuro di Marc Marquez in MotoGP. Spunta un’altra ipotesi finora mai presa in considerazione

La MotoGP è ferma per la lunga pausa estiva. Quaranta giorni senza Gran Premi per la classe regina del motociclismo prima del ritorno in pista previsto a inizio agosto a Silverstone.

Dove eravamo rimasti ? L’ultima gara disputata, ad Assen, vinta da Pecco Bagnaia ha consolidato il primo posto in classifica del campione del mondo in carica. L’alfiere della Ducati precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi, cui va il merito di aver tenuto ancora aperto il Mondiale, nonostante l’indubbia supremazia della Desmosedici guidata da Pecco.

Il sogno di molti appassionati di MotoGP era quello di rivedere in lotta per il Mondiale anche Marc Marquez. Per il campione iberico, quella in corso, è un’altra stagione tormentata tra cadute, infortuni e una Honda poco affidabile e lontana, per prestazioni, non solo dalla Ducati ma anche dalle KTM di Miller e Binder.

Una situazione che non può assolutamente soddisfare Marquez e le sue ambizioni di vittoria. Inevitabili, pertanto, i rumors su un suo possibile addio al team con il quale ha vinto tutti i suoi Mondiali MotoGP nello scorso decennio.

Marquez, spunta un’ipotesi sorprendente

Indiscrezioni sull’addio di Marquez che sono state alimentate dallo stesso pilota spagnolo che, più volte, si è lamentato del rendimento della moto e di un immobilismo del costruttore sulle sue indicazioni. Lo stesso dicasi della Honda. Emblematica a riguardo la dichiarazione rilasciata da Koji Watanabe, presidente della HRC, il quale ha confermato che la Casa giapponese non si opporrà a un eventuale addio di un Marquez sempre più scontento.

Il problema per il campione iberico è che il contratto che lo lega alla Honda scade nel 2024 e che, al contempo, i team maggiormente competitivi come Ducati e KTM non hanno manifestato l’esigenza di ingaggiarlo. Anzi.

Ecco perché Marquez potrebbe prendere in considerazione un’altra ipotesi. Il consiglio gli è arrivato da Simone Battistella manager di Alvaro Bautista (leader nella SBK con Ducati) e di Andrea Dovizioso. Al podcast del sito The Race, Battistella non ha escluso che Marquez possa prendersi un anno sabbatico.

“Se la Honda vuole trattenere un pilota come Marc – spiega il manager – deve mostrargli che c’è un progetto molto serio e dettagliato per tornare a vincere un campionato. Il resto non conta al punto che Marquez potrebbe anche rimanere a casa per un anno.”

L’anno sabbatico cui si riferisce Battistella è il 2024, l’ultimo che lega ancora formalmente Marquez alla Honda. Un anno di stop potrebbe servire anche a Marc per rimettersi completamente dai vari infortuni che l’hanno tormentato nell’ultimo biennio. Di nuovo integro e in forma, Marquez potrebbe così proporsi a Ducati e KTM, qualora si liberasse un posto nei team ufficiali, ipotesi quest’ultima comunque tutta da verificare.