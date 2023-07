Napoli, vento d’Arabia per Zielinski

Un polacco in Arabia. L’Al Ahli è pronto a mettere sul tavolo delle trattative di De Laurentiis almeno 25 milioni di euro per Zielinski. Il centrocampista azzurro ha il contratto in scadenza tra meno di un anno e l’offerta sulla carta appare irrinunciabile: un contratto triennale per una cifra complessiva superiore ai 35 milioni.

Tentazioni saudite per Zielinski

La tentazione proveniente dalla Saudi Pro League è forte e la probabilità di non vedere il centrocampista con il tricolore sul petto è sempre più concreta. È passato poco più di un mese dalla festa scudetto al Maradona e il patron azzurro parla chiaro: si stringono i denti. Le possibilità di rinnovo esistono per i protagonisti dell’impresa in campionato, ma le cifre dovranno essere ricalcolate al ribasso.

La storia è stessa anche per quello che ad oggi è il profilo più caro per le tasche del Napoli, ovvero proprio Zielinski, i suoi 4 milioni di ingaggio diventano oltre 7 al lordo.

Napoli fa i conti e si prepara a salutare il polacco

Il polacco è davanti un bivio ma la strada sembra essere ben tracciata.

In Arabia l’affare viene considerato completato e a Napoli iniziano i primi conteggi per l’eventuale cessione.

Alle pendici del Vesuvio dispiace ma non troppo e la frattura tra tifoseria e giocatore aumenta visibilmente. Lo stesso Zielinski ha commentato la vicenda sui social ribadendo le parole a lui associate. Viene definito discontinuo e mentre storce il muso prepara la valigia.

L’ipotesi Lazio diventa debole

Anche l’ipotesi Lazio finisce nell’ombra davanti il pozzo d’oro saudita. Il centrocampista del Napoli rappresentava il primo nome sul taccuino di Sarri che lo tiene d’occhio da tempo. Per la squadra di Lotito Zielinski era il candidato perfetto per sostituire il posto lasciato vacante da Milinkovic Savic, il Sergente ha ceduto alla tentazione dell’Al Hilal. I biancocelesti sono intenzionati a tentare il colpo fino alla fine, ma il polacco al momento lascia in stand by tutte le trattative.

Il vento d’Arabia soffia forte e Zielinski è pronto a prendere il volo.