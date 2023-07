Il Barcellona salva la Juve: vogliono l’esubero

Un’operazione di calciomercato del Barcellona potrebbe salvare la Juventus che potrebbe salutare presto un esubero della rosa.

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo ed i bianconeri sono pronti a salutare un esubero in vista della prossima stagione.

Prima di operare in entrata, la nuova dirigenza vuole sistemare le operazioni in uscita con i bianconeri che hanno già bene in mente chi dovrà salutare la squadra di Massimiliano Allegri. A parte i nomi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, nel mirino di diverse big europee, la Juventus sta cercando una sistemazione ad alcuni calciatori che non rientrano più nei piani del club. Uno di questi potrebbe presto trovare un nuovo club grazie ad un’operazione di mercato portata a conclusione dal Barcellona.

Calciomercato, la Juventus pronta a salutare un esubero

L’acquisto di Vitor Roque da parte del Barcellona dall’Atletico Paranaense, porta il club brasiliano a puntare su Kaio Jorge per rinforzare il proprio attacco.

Il giocatore non è riuscito (soprattutto per via degli infortuni) ad imporsi nel club bianconero ed ora potrebbe essere giunto il momento dell’addio alla Juventus. Dopo due anni alla Juventus, la ‘vecchia signora’ potrebbe dare l’ok alla partenza del classe 2002 all’estero senza perdere i benefici del decreto crescita. Arrivato nel 2021 alla Juventus, il giovane brasiliano è riuscito a mettere a segno solo un gol in Serie C con la seconda squadra bianconera.

Con la prima squadra il calciatore è riuscito a collezionare solamente 11 presenze senza mai andare a segno nel 2021/2022. Durante l’annata appena conclusa invece non è riuscito mai a scendere in campo per via della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Un brutto infortunio che non ha permesso alla Juventus di poter vedere la crescita del ragazzo sul quale aveva deciso di puntare molto due anni fa. Ora per lui potrebbe essere giunto il momento dell’addio, anche a titolo definitivo.

La partenza di Kaio Jorge potrebbe non essere l’unica per quello che riguarda l’attacco della Juventus. Dusan Vlahovic è infatti in attesa di capire quale sarà il suo destino con il classe 2000 che potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Il giocatore piace molto al Chelsea che però a sua volta dovrà trovare una sistemazione per Lukaku con il belga che non rientra nei piani di Pochettino. Al momento però l’offerta dell’Inter per il classe 1993 non sembra soddisfare le richieste della società londinese.