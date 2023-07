Intreccio con Salah, la Juve cede Chiesa e Vlahovic

Il mercato della Juventus sta per entrare nel vivo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve fare cassa e sta trattando su più tavoli

La nuova Juventus deve ancora prendere forma. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insediatosi ufficialmente solo da un paio di settimane, sta lavorando a ritmo incessante per ce centrare un duplice obiettivo: riequilibrare da un lato i conti della società e costruire dall’altro una rosa in grado di competere ad alti livelli.

La conferma di Massimiliano Allegri è stato il punto di partenza di un progetto nuovo di zecca che per vedere la luce ha però bisogno di un determinato periodo di tempo. La priorità assoluta in questo mercato estivo, forse per la prima volta nella storia della Juventus, è vendere tanto e bene.

Oltre alla dismissione di buona parte degli ultratrentenni, da Cuadrado a Di Maria passando per un pilastro ultradecennale come Leonardo Bonucci, i dirigenti bianconeri stanno trattando la cessione di almeno due big della rosa attuale. Alla fine, la scelta è caduta sui due big dell’attacco, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Giuntoli ha fissato rispettivamente in 80 e in 70 milioni di euro il costo del cartellino dei due ex viola, per complessivi 150 milioni. Cifre inavvicinabili per chiunque in Italia, ma non in Inghilterra dove almeno 4/5 club di Premier League sono pronti ad assecondare le richieste dell’ex direttore sportivo del Napoli. Il Newcastle di proprietà del fondo saudita PIF che ha appena acquistato Sandro Tonali per oltre 70 milioni è senza dubbio in corsa, così come Chelsea, Tottenham e Liverpool.

La Juventus ha deciso: via Chiesa e Vlahovic. I tifosi storcono la bocca

Gli occhi di Giuntoli sono puntati in queste ore proprio sui Reds che a breve potrebbero cedere Momo Salah a uno dei ricchi club sauditi. Con i soldi incassati dalla vendita dell’attaccante egiziano il club della Mersey sarebbe nelle condizioni di formulare una ricca offerta per Chiesa, di cinque anni più giovane dell’esterno mancino africano.

La stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri si domanda, non senza un briciolo di preoccupazione, che bisogno c’è di vendere due attaccanti del livello di Vlahovic e Chiesa per poi rimpiazzarli con giocatori il cui valore effettivo sarà tutto da scoprire.

La risposta è tanto brutale quanto semplice: i due elementi succitati costano troppo e la Juventus ha l’esigenza di tagliare i costi si gestione, che nel caso di una società di calcio corrispondono agli ingaggi dei giocatori. Spetterà a Giuntoli trovare sul mercato calciatori che costino molto meno ma in grado di non far rimpiangere nessuno per qualità e rendimento.