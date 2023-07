Kayla Simmons, allacciate le cinture: il selfie in macchina è da testacoda

Kayla Simmons, il nuovo selfie condiviso sui social è uno spettacolo: la influencer con le solite curve esagerate in risalto

Forse, in questo momento, le curve più devastanti e incontenibili del web sono le sue. Una presenza che si sta facendo largo sui social e sta guadagnando costante visibilità, entrando nel cuore di sempre più appassionati. Su Instagram, Kayla Simmons è in ascesa a dir poco vertiginosa.

Kayla, statunitense classe 1996, è una pallavolista non professionista che ha ormai raggiunto il milione di followers. Giocatrice giunta fino al livello collegiale, con la Marshall University di Miami, continua ad amare il suo sport preferito ed è tra le principali influencer del volley. Con il suo fascino esuberante ed esplosivo, del resto, non può passare certo inosservata. E la sua fama sta giungendo anche a noi, anche perché Kayla nei mesi scorsi è stata di passaggio in Italia, lasciando tutti senza fiato e rimanendo a propria volta innamoratissima del nostro paese. Chissà che prima o poi non la rivedremo dalle nostre parti.

Intanto, uno scatto dopo l’altro, Kayla si sta affermando tra le principali protagoniste dell’estate. Con le sue foto in primo piano, sta facendo in modo di guadagnarsi copertine prestigiose e l’amore incondizionato di autentiche legioni di fan, in delirio per i suoi primi piani che si stanno segnalando tra le foto più virali del 2023.

Kayla Simmons, il selfie più bollente: pericolosissima alla guida, lato A da infarto

A Kayla non manca certo la fantasia né il carattere sbarazzino per mettersi in mostra e stuzzicare la passione dei fan, mettendo seriamente a rischio le loro coronarie. Ecco come si presentava, nelle stories Instagram, alla guida della sua auto, in un selfie ravvicinato davvero clamoroso.

Ancora una volta, Kayla esalta il suo lato A spaziale con un abito che lo contiene a fatica. Una prospettiva da vertigini, che di sicuro avrà scatenato reactions a forma di cuore a non finire. Impossibile non farsi conquistare da una bellezza simile, curve del genere staranno di certo popolando i sogni notturni di molti. Applausi a scena aperta per la bella Kayla, che si conferma tra le rivelazioni della stagione estiva e di sicuro troverà ancora il modo, nelle prossime settimane, di attirare l’attenzione. Con immagini del genere, del resto, è difficile trovare qualcuno che possa stancarsi.