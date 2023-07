Mega offerta alla Juve: Chiesa finisce in un club di Champions

By

L’addio di Federico Chiesa alla Juventus si avvicina sempre di più, l’attaccante esterno potrebbe giocare la Champions League.

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dalla Juventus. L’ex Fiorentina è uno dei calciatori che potrebbe salutare la squadra di Massimiliano Allegri per fare cassa.

Il nome dell’esterno della nazionale italiana e quello di Dusan Vlahovic sono quelli che potrebbero portare un’entrata importante a livello economico con la società che ha bisogno di fare cassa considerata la mancata partecipazione alla prossima Champions League. In queste ore una big europea starebbe pensando di presentare una maxi offerta al club bianconero per portare via Chiesa durante questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, maxi offerta in arrivo: Chiesa ai saluti

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, l’attaccante esterno sarebbe finito nel mirino del Newcastle che, dopo l’acquisto di Tonali dal Milan, vuole continuare ad infoltire la sua colonia di calciatori azzurri.

Per Federico Chiesa sarebbe pronta una proposta da circa 60 milioni di euro. Una somma che andrebbe ad accontentare largamente la richiesta della Juventus che saluterebbe così il classe 1997. Per Chiesa ci sarebbe l’opportunità di giocare la prossima Champions League visto che il club inglese è riuscito ad entrare tra le prime quattro della scorsa Premier League. Un affare che potrebbe andare in porto entro la fine della prossima settimana.

Un’entrata che andrebbe a sistemare i conti della Juventus pronta poi a dare l’assalto ad un nuovo esterno d’attacco. Nel mirino ci sarebbe Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è da tempo nel mirino della Lazio ma una chiamata della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavola. Il classe 1994 è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri che lo vorrebbe nella sua squadra. Con una proposta da circa 30-35 milioni di euro il mancino potrebbe salutare il Sassuolo.

Per quello che riguarda il ruolo di centravanti c’è da fare i conti con la situazione Vlahovic. Il serbo è un altro big che potrebbe salutare la Juventus durante questa estate. Il giocatore piace molto al PSG ed al Chelsea che sarebbero pronti ad accontentare la Juve portando via la punta dall’Italia. Al suo posto si pensa a Romelu Lukaku che potrebbe mettere in atto un tradimento che avrebbe del clamoroso lasciando di stucco i tifosi dell’Inter. Cristiano Giuntoli è arrivato ed il mercato della Juventus è entrato nel vivo. Da qui alla fine di agosto ne vedremo delle belle.