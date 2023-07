Matteo Berrettini ci ha rinunciato, non ci sarà

Matteo Berrettini appare un atleta ritrovato. Gli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon possono rappresentare un trampolino di lancio

Non se l’aspettava nessuno o quasi, molto probabilmente neanche lui. Invece Matteo Berrettini, presentatosi a Wimbledon in sordina e senza un’adeguata preparazione fisica, ha stupito tutti riuscendo a centrare gli ottavi di finale battendo avversari quotati come De Minaur e Zverev. E contro Carlos Alcaraz, nonostante la sconfitta, il tennista romano ha ben impressionato riuscendo a strappare un set al giovane fuoriclasse spagnolo.

Che si tratti di un rilancio definitivo ad alti livelli quello del ventisettenne ex numero 6 del Ranking Atp è forse presto per stabilirlo, ma di certo Berrettini è sembrato un atleta rinvigorito e in netta ripresa da tutti i punti vista.

Il ‘martello‘ ha ripreso a funzionare nonostante una condizione fisica precaria, per non dire approssimativa. Ma ora è in arrivo il momento delle scelte importanti da compiere, in vista di un finale di stagione che può regalare piacevoli sorprese a Berrettini e ai suoi tantissimi fan, tornati a gioire per le sue imprese sportive dopo un lungo periodo di buio.

L’appuntamento da non mancare, ricadute di qualche infortunio muscolare permettendo, è quello dell’ultimo Grande Slam del 2024, gli Open degli Stati Uniti in programma sui campi di Flushing Meadows dal 28 agosto al 10 settembre. Un evento a cui l’atleta romano vorrebbe presentarsi in condizioni di forma migliori. Quello che Matteo non ha ancora deciso è il percorso da seguire per arrivare agli US Open al top della forma.

Matteo Berrettini salta un torneo prestigioso: la ripresa solo ad agosto

Quel che è certo è il forfait al torneo di Gstaad in Svizzera in programma nella penultima settimana di luglio, evento in cui lo scorso anno centrò la finale poi persa contro Casper Ruud. Nelle ultime ore Berrettini ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui oltre a ringraziare i tifosi lancia un generico arrivederci senza specificare a quale torneo prenderà parte nelle prossime settimane.

Queste il contenuto del messaggio inviato dal tennista romano a suoi fan: “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato perché mi hanno aiutato a superare dei momenti molto complicati. Ci vediamo presto nel Tour!”. Non è facile individuare a quale torneo Berrettini parteciperà prima degli US Open. L’ipotesi più verosimile è che sia in campo a Toronto per il Masters 1000 canadese in programma dal 7 al 13 agosto oppure a Cincinnati dal 13 al 20 agosto.