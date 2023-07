Paradiso tra le onde: Ludovica Pagani visione celestiale

Ludovica Pagani al mare, il suo fascino lascia sempre senza parole: la modella e showgirl con un look da urlo

Ormai, siamo di fronte a una celebrità conclamata del mondo dello spettacolo e dei social, con una crescita da questo punto di vista esponenziale e vertiginosa che trova sempre più conferme. Ludovica Pagani non è più soltanto una rivelazione, ma una garanzia, per tutti gli ammiratori, con una bellezza che non lascia scampo e una classe che ci conquista ogni volta di più.

La showgirl bergamasca, che ha da poco compiuto 28 anni, si è messa in luce come uno dei personaggi più poliedrici di questi anni, cimentandosi sotto vari punti di vista. Youtuber, influencer, showgirl, conduttrice sportiva televisiva e radiofonica, modella, persino disc jockey e soprattutto questa ultima attività la sta vedendo prendersi non poche soddisfazioni negli ultimi tempi e affermarla agli occhi di tutti.

Come dicevamo, sui social non si fa che parlare di lei e il suo trend pare davvero inarrestabile. Ha raggiunto da poco i 3 milioni e 700 mila followers su Instagram, di questo passo non ci metterà molto a tagliare l’ambizioso traguardo dei 4 milioni. Ludovica anche nell’estate 2023 appare davvero in grandissima forma e ne ha già dato ripetute dimostrazioni nelle ultime settimane con scatti da urlo tra Ibiza, Barcellona e Mykonos.

Ludovica Pagani, il vestito mette in mostra tutto l’intimo: lady El Shaarawy scatenata

Ludovica decide di illuminare anche le spiagge italiane, a modo suo. Nell’ultimo post sul suo profilo, la vediamo in barca nello splendido mare antistante l’Isola di Ponza. Il panorama è clamoroso, e non ci riferiamo solamente alla visione paesaggistica.

Il video che la ritrae distesa in barca è davvero da urlo. Abitino rosso a rete, trasparente, che evidenzia l’intimo e accende in un attimo la passione e la fantasia di tutti i followers. Il primo dettaglio che non può che risaltare immediatamente è quello del clamoroso perizoma. Più avanti, distendendosi, anche la scollatura fa la sua comparsa. Ludovica poi sorride incantevole e maliziosa a chi la sta filmando, e alla fine del post, tra gli scatti, scopriamo che si tratta del suo Stephan El Shaarawy. E dire che nelle ultime settimane erano circolate voci di una rottura tra i due. Smentita che più chiara di così non potrebbe essere.