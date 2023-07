Un affare dalla Premier: è stato proposto all’Inter

Possibile affare per l’Inter durante questa sessione di calciomercato con un calciatore della Premier che è stato offerto.

Arrivano novità importanti per quello che riguarda il calciomercato dell’Inter con i nerazzurri che potrebbero chiudere un affare dalla Premier League.

L’Inter potrebbe chiudere un colpo di calciomercato in entrata nelle prossime ore con i nerazzurri che hanno visto proporre alla dirigenza un giocatore che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi. Queste sono ore ferventi per la squadra nerazzurra che starebbe valutando le opzioni per la propria difesa ed attacco con Marotta ed Ausilio che stanno cercando di impostare le trattative più importanti. Nel frattempo si sta valutando un nuovo calciatore che è stato proposto all’Inter per un prestito di un anno.

Calciomercato Inter, proposto un centrocampista

Secondo quanto affermato da FCInternews, all’Inter sarebbe stato proposto il cartellino di Pape Matar Sarr. Centrocampista classe 2002 del Tottenham, il mediano potrebbe arrivare in Serie A con la formula del prestito.

Al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa per il calciatore che appare però destinato a lasciare gli Spurs durante questa sessione di calciomercato. 21 anni ancora da compiere, è arrivato la scorsa estate alla corte di Antonio Conte che però gli ha riservato poco spazio durante la stagione scorsa, così come i suoi successori sulla panchina. Ora per il giovane talento potrebbe esserci un prestito con il club londinese che lo ha proposto ai nerazzurri.

L’Inter non ha ancora deciso cosa rispondere perché prima vuole valutare altre piste per il proprio centrocampo. Sono molti i nomi accostati ai nerazzurri che però in queste ore sono fortemente concentrati su quella che è la ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Ad ora il nome in pole position appare quello di Alvaro Morata che Giuseppe Marotta conosce molto bene avendolo già portato in passato alla Juventus.

Appare definitivamente saltato invece l’affare Lukaku con il giocatore belga che in questo momento appare anche più lontano dalla Juventus. Il centravanti classe 1993 torna quindi al Chelsea in attesa di capire se arriveranno offerte per il suo cartellino con il campionato arabo che resta sempre una delle opzioni per l’attaccante. Le possibilità di tornare all’Inter invece appaiono diminuite in maniera netta con il club meneghino che ha chiuso la porta al giocatore dopo il comportamento avuto nelle scorse settimane.