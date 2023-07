Via libera Roma: l’hanno messo in vendita

Un top club che milita in Premier League ha deciso di mettere in vendita un calciatore seguito anche dalla Roma di José Mourinho sul mercato

La Roma intende alzare l’asticella nella prossima stagione, ma affinché ciò avvenga non si può prescindere dal calciomercato. Ecco che Tiago Pinto continua a lavorare alacremente per cercare di accontentare il più possibile mister José Mourinho, che come noto è un allenamento abbastanza esigente.

Lo Special One vuole riscattare la disfatta subita in quel di Budapest per mano del Siviglia e ha chiesto uno sforzo maggiore alla società in termini di acquisti. Pinto, però, deve fare i conti anche stavolta con i paletti imposti dal settlement agreement con l’Uefa, non a caso rivolge la propria attenzione soprattutto ai parametri zero e ai giocatori che potenzialmente si potrebbero aggiungere alla rosa giallorossa in prestito.

Uno di questi forse sarà Gianluca Scamacca nelle settimane a venire, anche se al momento il West Ham non apre ad un trasferimento a titolo temporaneo. Ragion per cui i capitolini stanno concentrando le loro forze perlopiù sull’affare Alvaro Morata. In tal senso, c’è stato un incontro tra Pinto e l’entourage dell’attaccante spagnolo, ma la Roma per adesso ritiene che i costi dell’operazione siano troppo elevati.

Insomma, Mourinho dovrà aspettare ancora un po’ per avere finalmente il suo centravanti. Sembra differente, invece, il discorso per quanto concerne il centrocampo, con i giallorossi che avrebbero individuato in Renato Sanches la soluzione ideale per rinforzare la mediana, nonostante la cartella clinica alquanto preoccupante dell’ex Bayern Monaco.

Se il Paris Saint Germain, con cui i rapporti sono ottimi, aprirà al prestito, allora la Roma potrà affondare il colpo nel giro di poco tempo. Ad ogni modo, nella lista di Tiago Pinto sono presenti anche altri nomi ovviamente, dunque è bene non dare nulla per scontato. Tra le pedine che piacciono maggiormente alla ‘Magica’ e a Mourinho c’è pure Scott McTominay, centrocampista di proprietà del Manchester United.

Calciomercato, McTominay in vendita: la Roma può approfittarne

Per chi non lo sapesse, lo scozzese fu lanciato nel calcio professionistico proprio da José Mourinho. In poche parole, abbiamo a che fare con un pupillo dello Special One, che tornerebbe volentieri a lavorarci insieme. McTominay, inoltre, è un classe ’96 e ha compiuto 26 anni lo scorso 8 dicembre.

Ciò significa che si tratta di un’opzione spendibile anche in ottica futura. I Friedkin apprezzano non poco l’idea di investire su profili del genere. Il contratto dello scozzese scuola United è in scadenza il 30 giugno del 2025, mentre la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 20-25 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce ‘metro.co.uk’, Erik ten Hag sarebbe disposto a privarsi delle prestazioni di McTominay, di conseguenza il giocatore di fatto pare sia stato messo sul mercato. La Roma potrebbe approfittarne, ma servirebbe comunque un’offerta che i ‘Red Devils’ dovrebbero ritenere congrua. Staremo a vedere.