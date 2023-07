Follia Inter-Juventus: si chiude un altro affare!

Non è da escludere un nuovo affare di calciomercato tra Juventus ed Inter in questa sessione di trattative.

Dopo Cuadrado, passato all’Inter da svincolato dopo diversi anni alla Juventus, un altro calciatore potrebbe essere protagonista di un cambio di maglia tra i due club.

Rivali storiche, Juventus ed Inter potrebbero trovarsi di fronte ad un nuovo intreccio di calciomercato in questa estate con un giocatore pronto a passare nel club ‘nemico’. L’arrivo di Cuadrado all’Inter ha scatenato le reazioni dei tifosi. Da una parte quelli della Juventus, increduli per il trasferimento del colombiano nella squadra rivale mentre dall’altra quelli nerazzurri che hanno invitato l’esterno a farsi apprezzare per quello che farà in campo. Ora, un altro giocatore bianconero potrebbe vestire presto la maglia dell’Inter.

Calciomercato Juventus, un altro giocatore nel mirino dell’Inter

Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe l’Inter sulle tracce di Luca Pellegrini, esterno basso della Juventus che è in uscita dai bianconeri.

Classe 1999, il terzino è tornato in bianconero dopo il prestito alla Lazio. Sei mesi nella sua squadra del cuore con il laterale che sta provando a spingere per tornare a vestire la maglia dei capitolini. Un affare però non semplice dato che bianconeri e biancocelesti non riescono a trovare l’intesa per chiudere la trattativa. Nelle ultime ore poi si sta parlando anche di Nizza per il terzino ex Cagliari che potrebbe lasciare di nuovo la Serie A per passare stavolta in Francia.

L’Inter, dal canto suo, potrebbe fare un tentativo una volta che sarà ufficiale la cessione di Robin Gosens. Il tedesco non sembra rientrare nei piani di Simone Inzaghi in vista del prossimo campionato ed ha diverse richieste sul mercato. Una situazione che potrebbe portare il club meneghino a cercare di fare cassa per sistemare ulteriormente le proprie finanze dopo la cessione di Onana al Manchester United. Nel caso in cui l’ex Atalanta dovesse andare via, Pellegrini rappresenterebbe una delle prime alternative per la fascia.

Un affare che potrebbe portare un altro calciatore della Juventus a vestire la maglia dell’Inter. Il tutto con la trattativa per Lukaku sullo sfondo. L’Inter si è ritirata dalla corsa per il giocatore mentre la Juventus continua ad osservare per capire se ci siano le possibilità di portare il belga in bianconero. In questo caso però dovrà prima partire Vlahovic con il serbo che non convince a pieno Massimiliano Allegri.