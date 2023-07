Vlahovic-Kane: la trattativa è già iniziata

Sta per partire un intreccio di calciomercato che potrebbe vedere come protagonisti Harry Kane e Dusan Vlahovic.

Il valzer degli attaccanti sta per cominciare con diverse pedine pronte a muoversi in questi giorni. Una di queste è Dusan Vlahovic, attaccante che potrebbe cambiare maglia.

Il centravanti serbo pare essere uno dei possibili sacrificati in casa Juventus per fare cassa e puntare poi su altri obiettivi in sede di calciomercato. Nelle scorse settimane si è parlato di diverse possibili destinazioni per l’ex Fiorentina, accostato prima al Chelsea, poi al Bayern Monaco e successivamente al PSG. Per il classe 2000 potrebbe aprirsi una possibilità legata a quello che sarà il futuro di Harry Kane. Il centravanti potrebbe lasciare il Tottenham ma da quello che sarà il suo destino dipenderà anche quello del serbo.

Calciomercato, futuri incrociati per Vlahovic e Kane

L’attaccante inglese è uno degli obiettivi di calciomercato del Bayern Monaco, probabilmente il più sensibile. Nel caso in cui non dovesse andare in porto il suo trasferimento in Baviera, il club tedesco punterebbe dritto su Vlahovic.

Stando a quanto affermato da giornali vicini all’ambiente bavarese, il calciatore della Juventus rappresenterebbe la prima alternativa all’attaccante del Tottenham. Nel caso in cui il Bayern Monaco non dovesse trovare l’intesa con il club londinese, ci sarebbe il via per l’assalto a Vlahovic, considerato il giocatore perfetto per gli schemi di Tuchel. Un affare che sbloccherebbe il calciomercato della Juventus, pronta poi a cercare il sostituto con il nome di Lukaku sempre vivo nell’ambiente bianconero.

Cristiano Giuntoli ha affermato in conferenza stampa di voler puntare in maniera decisa sul classe 2000 ma è anche vero che in caso di offerta soddisfacente nessuno si opporrebbe alla cessione. Un addio che arriverebbe dopo un anno e mezzo di Juventus durante il quale Vlahovic ha fatto fatica a far vedere quanto di buono mostrato con la maglia della Juventus. Tra infortuni e problematiche legate al gioco, il classe 2000 non ha mai conquistato completamente l’ambiente bianconero.

Nel caso in cui si dovesse concludere positivamente il passaggio di Kane al Bayern Monaco, il futuro di Vlahovic potrebbe essere comunque lontano dalla Juventus. Resta infatti sempre vivo l’interesse del PSG nei confronti del centravanti serbo così come quello del Chelsea che potrebbe puntare su di lui proprio una volta piazzato Romelu Lukaku che non sembra rientrare nei piani della squadra londinese.