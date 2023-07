Ferrari, trionfo senza precedenti: Red Bull surclassata

Il mondiale di Formula 1 vive sotto il dominio incontrastato della Red Bull di Max Verstappen. Ma in un’altra classifica stravince la Ferrari

Il mondiale di Formula 1 2023 proprio come quello dei due anni precedenti sarà stravinto dalla Red Bull di Max Verstappen, il formidabile pilota olandese che sta dominando in lungo e in largo la scena mondiale da tre stagioni. E tutto lascia immaginare che anche nel 2024 la musica non cambierà, alla luce del divario esistente tra il team austriaco e la concorrenza.

In particolare la Mercedes e la Ferrari non sembrano in grado di azzerare in tempi brevi il gap che le separa dalla scuderia di Milton Keynes. Le vetture uscite dai garage del quartiere generale Red Bull sono di gran lunga più veloci, competitive e affidabili del Circus.

Ma ci sono altre classifiche, stilate in base a parametri diversi da quelli strettamente motoristici, in cui a sorpresa sul gradino più alto del podio si staglia, anche con un divario consistente sulle avversarie, il team di Maranello. L’argomento in questione è la clamorosa e notevole espansione di tutta la Formula 1 il cui valore è cresciuto a dismisura rispetto a qualche anno fa.

Forse anche grazie ad alcune innovazioni di carattere regolamentare volute a tutti i costi dal presidente Stefano Domenicali il mondiale delle quattro ruote non è mai stato così seguito sia dal vivo con i circuiti di tutto il mondo che fanno registrare il tutto esaurito, sia in termini di ascolti televisivi.

La Ferrari domina nella classifica…di Forbes: la Red Bull è solo al terzo posto

La crescita esponenziale di sponsor e l’aumento del numero delle grandi aziende che puntano a una maggiore visibilità abbinando il loro marchio a quello delle vetture hanno contribuito ad accrescere il valore del Circus mondiale delle quattro ruote. E un team su tutti, la Ferrari, sembra averne beneficiato più di altri.

Secondo una graduatoria stilata dalla prestigiosa e autorevole rivista Forbes, il team di Maranello ha un valore economico che sfiora i 4 miliardi di dollari. Il Cavallino Rampante precede di appena cento milioni la Mercedes, al secondo posto con 3,8 miliardi. Appena terza e staccata è la Red Bull il cui valore in termini economici non va oltre i 2,6 miliardi di dollari. Una classifica che i tifosi della Rossa sperano di vedere prima o poi realizzarsi anche in pista.