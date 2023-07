Allegri lo ha chiamato, pronto il sostituto di Chiesa

Federico Chiesa sulla via d’uscita, opzione concreta: Allegri ha già messo in cima alla lista il potenziale erede

L’estate bianconera sta vedendo una serie di novità, atte a rilanciare un progetto che negli ultimi anni ha decisamente deluso le aspettative. La Juventus, ai piani alti, si è affidata a Cristiano Giuntoli per imbastire una squadra all’altezza della situazione.

L’ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia ha già le idee chiare su quelle che saranno le prossime mosse in ottica calciomercato, per far sì che il confermatissimo Massimiliano Allegri possa attingere ad una rosa sempre più competitiva. L’addio di Juan Cuadrado che da una manciata di giorni ha firmato con l’Inter, ‘tradendo’ di fatto i suoi otto anni in bianconero, ha lasciato perplessa la tifoseria che si aspetta anche in quella zona del campo dei movimenti di un certo livello. Il giovane e talentuoso Timothy Weah, schierabile lungo tutta la corsia destra, potrebbe non bastare.

Ma andranno fatti discorsi decisamente più approfonditi anche per quello che riguarda l’attacco. Se in mediana il ‘Conte Max’ è riuscito a strappare al suo pupillo Adrien Rabiot il tanto sperato rinnovo, per il reparto avanzato ci sarà da vendere prima di pensare alle nuove entrate. Dusan Vlahovic rimane l’indiziato principale per portare un gruzzoletto da spendere entro fine agosto, visto anche lo scarsissimo feeling che il serbo e l’allenatore livornese hanno costruito negli ultimi 18 mesi.

Attenzione, tuttavia, ad un’altra stella di questa Juventus. Quel Federico Chiesa che, ormai da diverse settimane, viene dato per sacrificabile da fonti molto vicine al club piemontese: l’ala genovese, in scadenza nell’estate 2025, non è mai stata così in bilico.

Chiesa già rimpiazzato: l’ultima suggestione in casa Juve

Un anno difficile, condito dal grave infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di prendere parte a quasi tutta la stagione. Ma Chiesa, seppur con fatica, è ritornato a brillare. La questione legata al rinnovo, però, è spinosa e rischia seriamente di concludersi col divorzio. Il giocatore, che chiede 8 milioni più bonus per rinnovare l’attuale accordo, piace a diversi club (soprattutto in Premier League) e la Juve non ha chiuso all’addio.

Si è parlato nelle scorse ore di un possibile scambio con Franck Kessie, centrocampista che ad Allegri piace tanto e che pare destinato a lasciare subito il Barcellona. Sono già diversi i nomi circolati nelle ultime settimane per l’eventuale sostiuzione di Chiesa nell’attacco bianconero: occhio alla suggestione Ferran Torres. Già avvicinato al Milan, lo spagnolo non rientra più nei piani di Xavi. 55 i milioni spesi un anno e mezzo fa da Laporta per strapparlo al City: adesso, però, la situazione è cambiata e la Juve potrebbe provare ad approfittarne.

La ‘Vecchia Signora’, grazie ai discorsi avviati per Kessie, potrebbe provare ad imbastire una trattativa slegata proprio per Ferran Torres. Il giocatore ha bisogno di giocare visto l’avvicinarsi di Euro 2024 ed è così che Giuntoli punterebbe ad un prestito con diritto di riscatto per tentare di convincere i catalani. Quella che al momento è un’idea, entro fine agosto potrebbe tramutarsi in una pista decisamente concreta.