Duello tra due top club: Joao Mario torna in Serie A

Il giocatore portoghese, transitato per l’Inter qualche stagione fa adesso è inseguito da due big della Serie A. Il ritorno di Joao Mario è possibile

Joao Mario ha concluso una splendida stagione con la maglia del Benfica, disputando una grande Champions League e un ottimo campionato. I lusitani potrebbero venderlo per una cifra abbordabile.

Era considerato da tutti un grandissimo colpo quando l’Inter riuscì ad acquistarlo nell’estate del 2016. Con la nazionale portoghese aveva da poco vinto l’Europeo e nonostante la giovanissima età sembrava già in grado di imporsi anche in un campionato duro come il nostro. Joao Mario era il classico centrocampista portoghese dotato di tecnica sopraffina e palleggio sontuoso.

Nell’Inter, però, il feeling non è mai sbocciato e dopo essere stato venduto in prestito al West Ham, è andato a finire in Russia, alla Lokomotiv Mosca. Il ritorno allo Sporting Lisbona, suo club d’origine, gli ha permesso di rilanciarsi e ora con il Benfica ha raggiunto i livelli che tutti si attendevano.

Dopo aver riconquistato la Nazionale, si è messo anche in mostra in Champions League, affrontando proprio l’Inter nei quarti di finale. Una bella vetrina per i tanti estimatori che hanno potuto constatare il suo ottimo stato di forma, a 30 anni compiuti.

Joao Mario torna in Serie A: su di lui è sfida tra Juventus e Roma

In Serie A Joao Mario potrebbe tornare con una casacca diversa da quella interista. Si perché sono in due a seguirlo con grande interesse. Come riportato dai colleghi di interlive.it, il portoghese fa gola sia alla Roma che alla Juventus.

Per Cristiano Giuntoli sarebbe il profilo perfetto per donare geometrie e quel pizzico di regia che manca dai tempi di Pjanic. Nella stagione appena conclusa Joao Mario ha messo insieme ben 51 partite, segnando 23 reti e fornendo 15 assist. Numeri spaventosi per un centrocampista, che testimoniano la completa esplosione a livello tecnico.

Dal punto di vista del prezzo, rispetto ai 45 milioni complessivi che sborsò l’Inter nel 2016, adesso ne servono meno della metà (circa 20). Vedremo se giallorossi e bianconeri decideranno di affondare il colpo per il talento del Benfica.

Di certo oltre alle italiane hanno messo su di lui gli occhi anche le grandi della Premier e gli immancabili arabi dalla Saudi Pro League. A quanto sembra però la volontà sarebbe quella di rimanere ancora nel calcio europeo, almeno per un altro ciclo tecnico. Vedremo se proprio in Serie A.