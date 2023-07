Inter, rivoluzione totale: nuovo assalto a Lautaro Martinez

Il calciomercato nerazzurro può portare una clamorosa sorpresa: ecco il ritorno di fiamma per Lautaro Martinez

Quelle che in casa Inter si stanno vivendo sono ore caldissime. Perchè se da un lato il campo è tornato a parlare dopo l’ultimo test contro la Pergolettese chiuso 10-0, d’altro canto il tema caldo era e rimane soltanto uno: il calciomercato.

Un’estate bollente che ha già visto diversi cambiamenti alla rosa allenata dal confermatissimo Simone Inzaghi. Bisseck per Skriniar e le partenze di D’Ambrosio, Onana e Handanovic in difesa. A centrocampo ha detto addio Brozovic, finito in Arabia Saudita, ma è arrivato il tanto desiderato Davide Frattesi. In attacco, invece, molto è stato fatto ma ancora molto potrebbe accadere. Perchè l’avvincendamento a zero tra Dzeko e Thuram e la tribolata separazione da Lukaku potrebbero essere solo l’inizio.

A sorpresa, c’è un altro grande attaccante che potrebbe finire per salutare l’Inter nelle prossime settimane. Secondo quanto viene rivelato dall’account Twitter ‘Juventus Mercato’, il destino di Lautaro Martinez potrebbe davvero essere lontano dalla Milano nerazzurra. Il talento sudamericano, infatti, potrebbe dire addio all’Inter davanti ad un’offerta irrinunciabile: ma andiamo con ordine.

Addio Lautaro: dipende tutto da Mbappè

Un incrocio che farebbe tremare l’Inter e che coinvolgerebbe, direttamente, il PSG. Proprio così, perchè se il club francese dovesse riuscire a resistere agli assalti del Real Madrid per il prodigio transalpino, allora Florentino Perez arriverebbe ad interessarsi con forza nuovamente al centravanti argentino. Il ‘Toro’ è già stato accostato in diverse occasioni al calcio spagnolo: prima il Barcellona, poi l’Atletico Madrid ed infine le ‘Merengues’.

Il Real Madrid, però, potrebbe effettivamente avere a disposizione il budget giusto per tentare di convincere Beppe Marotta a lasciar partire il gioiello più luminoso, quello che a conti fatti dovrebbe diventare il prossimo capitano della squadra di Simone Inzaghi. Una situazione delicata, in continuo divenire, con il Real Madrid pronto a tuffarsi a capofitto sul numero 10 dell’Inter se l’operazione Mbappè dovesse ufficialmente naufragare. Intanto la punta del PSG è rimasta fuori dai convocati di Luis Enrique per la tournèe in Giappone.

Un chiaro segnale che qualcosa si sta già muovendo: da capire se e come influirà sul calciomercato dell’Inter e sul futuro del ‘Toro’. L’ultima stagione del talento di Bahìa Blanca è stata strepitosa. Perchè nelle 57 presenze collezionate, Lautaro ha messo a segno ben 28 reti tra campionato e coppe con 11 assist vincenti per i compagni.