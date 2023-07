Juventus, Bonucci e gli altri: chi cerca una sistemazione

In casa Juventus si cerca di piazzare gli esuberi in rosa con i bianconeri che dovranno lasciar partire chi non rientra nei piani.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli nella dirigenza della Juventus ha dato una netta accelerata al calciomercato bianconero con diversi giocatori ormai fuori dal progetto.

Il nome che fa più rumore è quello di Leonardo Bonucci con il difensore centrale che è uscito dal progetto tecnico alla fine dello scorso campionato. Giuntoli e Manna, dopo aver concordato la decisione con Massimiliano Allegri, hanno comunicato al calciatore la decisione di volerlo cedere e di iniziare a cercare una nuova squadra. La lista dei giocatori che non rientrano nei piani della Juventus è lunga con i bianconeri che devono cercare di piazzarli il prima possibile per fare cassa.

Calciomercato Juventus, chi non rientra nei piani del club

Oltre a Leonardo Bonucci, ci sono altri calciatori che non rientrano nei piani della Juventus. Al momento, oltre al difensore centrale, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, sono quattro i giocatori destinati a salutare i bianconeri: Zakaria, Aké, Pellegrini e Pjaca.

Per il momento, stando a quanto affermato dalla dirigenza bianconera, Leonardo Bonucci avrebbe rifiutato tutte le proposte arrivate. L’intenzione del calciatore sarebbe quella di cercare di convincere il club a cambiare idea provando a ritagliarsi uno spazio alla corte di Allegri anche in questa stagione. Un’ipotesi che al momento però appare da scartare considerato il fatto che il tecnico livornese sembra aver fatto in maniera netta le proprie scelte.

Verso l’addio Zakaria con il centrocampista svizzero che sembra essere uno di quelli con maggiori richieste. Probabile un suo approdo in Premier League dopo il prestito della scorsa stagione al Chelsea. Per quello che riguarda Aké c’è da capire che tipo di offerta possa arrivare per lui. L’esterno offensivo piace a diversi club italiani anche se si potrebbe valutare anche una cessione in prestito per lui. Su Pellegrini c’è sempre la Lazio ma l’accordo tra i club è ancora lontano, si era parlato di Milan ma al momento è una pista accantonata.

Siamo invece ai titoli di coda per quello che riguarda Pjaca. Il croato è arrivato ad un anno dalla scadenza del contratto con la Juventus e per lui potrebbe profilarsi un ritorno alla Dinamo Zagabria. Discorso diverso invece per McKennie. Il centrocampista statunitense non sembra rientrare nei piani della Juventus ma per il momento la sua cessione è stata bloccata.