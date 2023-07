Via per 70 milioni: ora la Juve ha solo una scelta

I piani di mercato della Juventus iniziano a prendere forma, soprattutto in attacco: ecco il big in cima alla lista di Giuntoli

Dopo una stagione decisamente deludente, in casa Juventus l’obiettivo è ormai chiaro: costruire una squadra che sia in grado di tornare a competere ad alti livelli. E, in tal senso, una scelta su tutte ha tracciato la via.

La firma di Cristiano Giuntoli, reduce dal capolavoro Napoli dove grazie alle sue intuizioni in sede di calciomercato ha potenziato la rosa di Spalletti fino a portarla al tricolore che mancava da 33 anni. Ed è proprio verso questa direzione che, a Torino, il neo ds ha intenzione di operare. Le prossime settimane saranno decisive soprattutto per le entrate ma, intanto, molti cambiamenti sono già finiti nero su bianco. Gli addii di Cuadrado e Di Maria rischiano di pesare molto sulla qualità dell’undici del confermatissimo Massimiliano Allegri.

Così come ci sarà da rimpiazzare l’addio di Paredes che, dopo un solo anno in prestito, ha fatto ritorno a Parigi per cercare una nuova sistemazione. Il ‘Conte Max’ ha certamente gioito per la permanenza, con rinnovo, di Adrien Rabiot: il suo pupillo, almeno fino al 2024, vestirà ancora la maglia della Juventus. Il vero e proprio rebus di mercato in casa bianconera, però, continua a riguardare un solo reparto: l’attacco.

Perchè da Torino stanno valutando non una ma ben due cessioni illustri. La prima potrebbe essere quella di Federico Chiesa, ancora in disaccordo per l’eventuale rinnovo oltre l’attuale scadenza ferma al 2025.

Altro che Hojlund: Giuntoli ha un solo bomber in testa

Il secondo, più probabile, quello di Dusan Vlahovic. Il feeling tra l’allenatore di Livorno e la punta serba non è mai sbocciato del tutto, al punto che lo stesso Vlahovic da mesi si starebbe guardando intorno con diverse grandi squadre sulle sue tracce. Uno dei nomi che piaceva e continua a piacere molto alla ‘Vecchia Signora’ per l’eventuale sostituzione dell’ex Fiorentina è Rasmus Hojlund.

Una pista che non si è mai infiammata, perchè ad aver la meglio (l’ufficialità potrebbe già arrivare nei prossimi giorni) sarà con ogni probabilità il Manchester United. 70 milioni di euro all’Atalanta, sul piatto, per il cartellino del danese che a questo punto è vicinissimo a trasferirsi in Premier League. E la Juve? Rimane un nome in particolare, anche per le difficoltà ad arrivare a Hojlund, in cima alla lista di Giuntoli per le prossime settimane: Romelu Lukaku.

Il centravanti belga, dopo aver rotto ufficialmente con l’Inter (il suo ultimo messaggio social è stato chiarissimo) rimane senza squadra. Perchè il Chelsea vuole assolutamente cederlo, l’offerta dall’Arabia non convince il bomber e l’Inter si è ormai chiamata fuori dalla corsa all’attaccante. Una serie di incastri, con Hojlund ad un soffio dai ‘Red Devils’, che possono inevitabilmente portare Lukaku a Torino entro fine agosto.