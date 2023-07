Giuntoli spinge Pogba in Arabia, trattativa in corso

Cambia la situazione riguardante Pogba in casa Juventus con il centrocampista francese che potrebbe salutare per andare in Arabia.

Il centrocampista francese potrebbe cambiare aria entro le prossime settimane che separano dalla chiusura del calciomercato estivo.

Il classe 1993 al momento non è a disposizione della Juventus per recuperare la miglior condizione e questo inciderà molto anche sulla possibile cessione all’interno della sessione di mercato estiva. Se il campione del mondo del 2018 non dovesse recuperare a pieno sarà difficile per i bianconeri cercare una nuova sistemazione per l’ex Manchester United. Cristiano Giuntoli nel frattempo è però al lavoro per cercare una sistemazione per il francese che potrebbe trovare una nuova squadra in Arabia Saudita.

Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa sul futuro di Pogba

Secondo quanto affermato a TVPLAY_CMIT da Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe cercando una sistemazione per la mezzala francese con la speranza di liberarsi del suo alto ingaggio.

“Fino a qualche settimana fa ero certo che Pogba sarebbe finito in Arabia – ha detto Guidi a TVPLAY_CMIT – ma anche lì hanno dei sospetti sulle condizioni fisiche del calciatore. Ora gli arabi vogliono delle rassicurazioni per quelle che sono le sue condizioni fisiche visto che si tratta di un investimento importante. Penso che la Juve speri in un addio del calciatore francese, ma se dovesse restare gli chiederebbero di spalmare l’ingaggio. Chiaramente si tratterebbe di uno sforzo per il calciatore”.

Quello che appare certo è che la Juventus non abbia voglia di passare un’altra stagione in attesa di Pogba. Il classe 1993 è rimasto fuori per tutta l’annata scorsa per via dei continui infortuni che ne hanno condizionato l’ultima parte di carriera. Massimiliano Allegri stesso vuole capire se avrà a disposizione il centrocampista o meno e, in caso contrario, chiedere alla dirigenza di intervenire per portare in rosa un altro calciatore di livello internazionale.

Con ogni probabilità i prossimi esami sulle condizioni di Pogba saranno decisivi in un senso o nell’altro con i bianconeri che decideranno poi se trattenere il giocatore o provare a cederlo per far respirare le casse. Nel frattempo a centrocampo l’obiettivo principale resta Franck Kessié. L’ex Milan ha aperto al trasferimento alla Juventus ed al conseguente ritorno in Serie A dopo una sola stagione passata al Barcellona che si è rivelata difficile dal punto di vista del minutaggio.