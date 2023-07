La vincitrice del GP è Federica Masolin: mozzafiato nel paddock

Federica Masolin ha pubblicato una serie di scatti dopo il GP d’Ungheria per documentare il weekend di F1 con la ragazza sempre più seguita.

Vero e proprio volto della Formula 1 in Italia, Federica Masolin ha con il tempo conquistato l’apprezzamento del pubblico sia maschile che femminile per la sua bellezza e la sua competenza.

Ormai da anni giornalista di riferimento per quello che riguarda le gare di Formula 1, la ragazza classe 1985 è un punto di forza di Sky. Come spesso accade dopo le gare di F1, Federica posta degli scatti relativi al weekend che, ancora una volta, è stato sfortunato per quello che riguarda le Ferrari. Le due rosse hanno chiuso ancora una volta lontane dal podio, con un settimo ed un ottavo posto di Leclerc e Sainz che sanno quasi di resa totale in questo mondiale.

Federica Masolin, lo scatto al GP di Ungheria lascia senza parole

A consolare i tifosi della Ferrari ci ha pensato Federica Masolin. Molto apprezzata dai supporters della rossa (non mancano infatti i cartelloni per lei al GP d’Italia), la ragazza ha condiviso su Instagram un post che ha lasciato a bocca aperta i fan.

Una foto che mette in mostra ancora una volta la bellezza della giornalista milanese. Un post che alza la temperatura già di per se molto alta in questi giorni in tutto lo stivale, così come all’interno del paddock del GP d’Ungheria. Un weekend che non ha dato grandi soddisfazioni ai tifosi della Ferrari ma che è stato raccontato con la solita professionalità da Federica Masolin e tutta la squadra di giornalisti impegnati nel fine settimana.

Della vita privata della ragazza si sa poco anche perché non ama mettere troppo in mostra momenti della propria relazione. Si sa però che è fidanzata come dimostrato da alcune storie in cui è stata taggata ed ha riproposto, relative al compleanno del suo fidanzato. ‘Chrir83’ è lo username del ragazzo utilizzato su Instagram che sicuramente sarà molto invidiato dai fan della ragazza che può vantare ben 691 mila followers su Instagram.

L’appuntamento è per il prossimo weekend con il GP del Belgio, storico appuntamento per le gare di F1. Successivamente ci sarà una lunga pausa che porterà la bella Federica a qualche giorno di vacanza ma anche con la possibilità di vederla alla conduzione del TG di Sky Sport 24.