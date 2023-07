Marotta provoca: “300 milioni per Lautaro”

Il mercato nerazzurro vive una fase di stallo e nelle ultime ore un nuovo rumors di calciomercato fa tremare i tifosi.

L’Inter vicecampione d’Europa aveva iniziato il mercato positivamente, portando subito a casa acquisti giovani e funzionali come Davide Frattesi e Marcus Thuram. Tra mega plusvalenze e cessioni a parametro zero il club ha però lasciato andare troppi calciatori e ora Inzaghi ha una rosa cortissima.

In queste ore il club è pronto per disputare una tournèe in Giappone, ma la squadra è al momento senza alcuni ruoli chiave. Mancano il primo e il secondo portiere, un difensore di livello e infine l’attaccante con la dirigenza al lavoro per sostituire Romelu Lukaku, dopo le polemiche delle ultime settimane. Una squadra scoperta in ruoli chiave ed un club a caccia di rinforzi.

Tra il belga e il caso Azpilicueta, prima ad un passo e poi passato all’Atletico Madrid, la società è apparsa impreparata e vive da qualche settimana una situazione di stallo che preoccupa e non poco la tifoseria nerazzurra. La priorità è il portiere e sono ormai diversi giorni che si prova a chiudere con lo svizzero Sommer del Bayern Monaco, calciatore di esperienza e molto importante per le dinamiche nerazzurre. Inzaghi ha come prima richiesta quella di un portiere che possa presto imparare a conoscere il suo gioco.

Inter, sirene arabe per Lautaro Martinez

Mentre l’Inter fatica ad acquistare, delle sirene arabe preoccupano e non poco i tifosi del club. Negli ultimi giorni si è parlato dell’interesse dell’Al Hilal per Lautaro ma secondo le ultime indiscrezioni il calciatore non è interessato. Il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto spiegando come si dovrebbe comportare l’Inter in questo caso.

Dopo i tanti addii la squadra milanese non può più permettersi cessioni e l’Inter dovrebbe salutare l’argentino solo in caso di una mega offerta da circa 300 milioni di euro, non un euro in meno. D’altronde se l’Al Hilal ha offerto 60 milioni di euro all’anno al bomber argentino non ci dovrebbero essere problemi a offrire questa grossa cifra al club per il calciatore.

Al momento questa è solo una provocazione, l’Inter ovviamente ritiene Lautaro incedibile, soprattutto visto una situazione che vede solo tre attaccanti in rosa. Allo stesso tempo tra i tifosi c’è un po’ di paura nell’eventualità arrivino offerte superiori ai 120 milioni di euro. Lautaro è il capitano dell’Inter e i nerazzurri contano sul bomber, ma fino a fine mercato resterà l’allerta araba.