Selfie allo specchio, Cecilia Rodriguez da urlo

Cecilia Rodriguez si scatena nei selfie allo specchio, che restituiscono tutto il suo fascino al massimo: bellezza mozzafiato

Le vacanze dei vip, di cui abbiamo notizie sui social con scatti a ripetizione, sono di certo uno dei principali motivi di interesse in questo periodo per la community. Impossibile per il pubblico maschile in particolare rimanere indifferente a tutto il fascino e la sensualità che le bellezze più amate ci stanno offrendo, con prospettive imperdibili e sempre da applausi. Tra coloro in cima alle preferenze dei fan, non poteva non esserci la fantastica Cecilia Rodriguez.

Quando si parla di bellezza da urlo, la sorella di Belen sa sempre come dire la sua. Con classe ed eleganza uniche e innate e che oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene.

Modella tra le più richieste a livello internazionale, showgirl di successo e particolarmente apprezzata dal pubblico, con il suo stile colpisce sempre dritto al cuore e si è guadagnata un suo personalissimo seguito di ammiratori che non si perde nemmeno un aggiornamento sulla sua vita. La bellezza di Cecilia colpisce in maniera trasversale, sia il pubblico femminile per la sua eleganza, che quello maschile per il suo fare seducente.

Cecilia Rodriguez, riflessi veramente bollenti: seduzione immediata, in abito da sera o bikini non cambia nulla

La 33enne si sta regalando vacanze lunghe e meritate, insieme al suo Ignazio Moser. La coppia si trova in quel di Mykonos, uno dei ritrovi principali preferiti dai volti noti dello showbusiness in questo periodo. E ovviamente lo spettacolo è da applausi.

Nella sua stanza d’albergo, Cecilia gioca con i selfie, come spesso fa, e si diverte a variare diversi look di fronte allo specchio. Con ogni tipo di abbigliamento, sarebbe perfetta, ma è impossibile rimanere indifferenti di fronte a due scatti in particolare. Quello in abito da sera, con scollatura da favola e con una minigonna cortissima e praticamente inguinale, e quello in bikini, con la sua silhouette formosa e suadente che risalta ancora meglio.

Val la pena di far parlare le immagini più che commentare. Anche se sul suo profilo Instagram, tra i quasi 5 milioni di followers è festa grande e like e messaggi vari non mancano di certo, per omaggiare la 33enne, al massimo della sua forma.