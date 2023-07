Triplo addio in un giorno: il Milan fa piazza pulita

I rossoneri sono stati finora la squadra più attiva in questo calciomercato. Ma Furlani e Moncada non lavorano solo alle entrate.

In questo primo mese di calciomercato il Milan ha cambiato molto rispetto alla squadra che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali Champions e ha ottenuto il quarto posto in campionato (va detto, grazie alla penalizzazione Juve).

Sono arrivati 6-7 acquisti di livello che hanno rinforzato la rosa e il club non ha alcuna intenzione di fermarsi. Mancano pochi tasselli, un rinforzo sulla fascia come vice-Theo, un altro centrocampista (occhio a Musah) e infine un vice-Giroud con lo svizzero Okafor che non ha proprio del tutto queste caratteristiche. Il club sta valutando vari nomi, ma non può acquistare oltre senza cessioni e quindi è tutto in divenire.

L’infortunio di Messias ha senza dubbio rallentato le cessioni, il calciatore era nel mirino del Torino, ma ora l’ex Crotone rischia di restare. La società intanto deve lavorare alle cessioni e sono diversi i calciatori ormai ad un passo dall’addio. C’è chi davvero è sul piede di partenza e chi invece valuta la possibilità e valuta varie offerte sul tavolo. Occhio in casa rossonera. Nello specifico sono tre i calciatori che potrebbero presto lasciare la maglia rossonera.

Milan, tripla cessione ad un passo

In casa rossonera sono tre calciatori pronti a lasciare la squadra il club. Mentre Ballo-Tourè è ancora dubbioso sulla scelta della prossima destinazione (sul calciatore ci sono Bologna e West Ham), altri possono salutare. Il francese Adli, mai protagonista nel corso della scorsa stagione, piace al Lille, e potrebbe quindi tornare in prestito nel campionato che lo ha lanciato. Occhio anche alla situazione in attacco.

Come riporta la Gazzetta dello Sport Ante Rebic e Divock Origi sono pronti a salutare. I due non sono partiti per gli Stati Uniti, Rebic è indeciso sul suo futuro e sulle sue tracce c’è il Besiktas in Turchia e l’interesse di alcuni club arabi. Il calciatore al momento preferirebbe però restare in Europa.

D’altro canto Origi invece ha estimatori solo in Premier League dove alcuni club ricordano ancora la sua esperienza a Liverpool, sotto la cura Klopp. Origi è nel mirino del West Ham, molto attivo in entrata in queste ore.

Il club londinese ha incassato ben 122 milioni di euro dalla cessione del calciatore Declan Rice e ora sonda il terreno con alcuni club per valutare come investire parte di questo tesoretto. Quel che è certo è che in casa Milan sono tanti i calciatori sul piede di partenza.