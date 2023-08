Prima al Milan, poi all’Inter: lo scippo è vicino

L’Inter prepara un nuovo scippo di calciomercato nei confronti del Milan andando su un obiettivo dei rossoneri.

Dopo l’acquisto di Marcus Thuram, seguito a lungo dal Milan e poi preso dall’Inter, i nerazzurri sono pronti a ripetersi soffiando un colpo ai ‘cugini’.

Aumentano gli intrecci di calciomercato riguardanti Milan ed Inter con le due squadre che spesso sono andate sugli stessi obiettivi ed è già accaduto durante questa estate. Terminato lo scorso campionato, il Milan sembrava essere ad un passo dall’acquisto di Marcus Thuram a costo zero. Un blitz di Marotta ed Ausilio ha però cambiato le carte in tavola portando i nerazzurri a chiudere per il giocatore che guadagnerà più di cinque milioni a stagione con l’Inter. Ora la squadra allenata da Simone Inzaghi, sarebbe pronta a chiudere per un altro obiettivo del Milan.

Calciomercato Inter, nuovo scippo al Milan in arrivo

Stando a quanto riportato da numerose voci di calciomercato, l’Inter sarebbe pronta a fare sul serio per Taremi, centravanti del Porto che a lungo è rimasto nel mirino del Milan.

I nerazzurri starebbero valutando la situazione e, stando a quanto scritto dalla pagina Twitter Enganche, il Porto chiederebbe circa 18 milioni di euro per il cartellino del calciatore iraniano che a sua volta vorrebbe 4 milioni di euro all’anno per il suo contratto. Una scelta che potrebbe portare maggiore esperienza internazionale in casa Inter andando a chiudere il discorso attacco dopo la questione Lukaku che ha deluso tifosi e dirigenza.

Capitolo Mehdi #Taremi: contatto tra Beppe #Marotta dell’#Inter e Jorge #Mendes per l’attaccante del #Porto. Lusitani chiedono 18 milioni, interessato anche il #Milan e l’attaccante chiede un contratto da 4 milioni + bonus. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) July 28, 2023

Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra la dirigenza dell’Inter e quella del club portoghese con il fine di provare a chiudere la trattativa per la punta della nazionale iraniana. Inter che però non molla anche le altre piste, continuando a seguire Balogun, Morata e David. Intanto i nerazzurri si apprestano ad ufficializzare un nuovo colpo importante a centrocampo con Samardzic che appare ad un passo dal trasferimento alla corte di Simone Inzaghi.

Sta per chiudersi anche la telenovela riguardante il portiere con i nerazzurri pronti a chiudere per Sommer. L’estremo difensore svizzero è il prescelto della squadra meneghina che si affiderà all’attuale portiere del Bayern Monaco per la porta. Si complica invece la pista Trubin anche se potrebbe essere rimandato il tutto tra un anno quando il giocatore ucraino vedrà scadere il proprio contratto con lo Shakhtar Donetsk. Un’Inter pronta quindi a presentarsi all’inizio del campionato con la rosa al completo.