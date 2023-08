Ha già firmato: accordo in segreto con la Ferrari

Bomba incredibile sul futuro della Ferrari: c’è già l’accordo, il pilota correrà con la scuderia di Maranello

Al termine del campionato mondiale mancano ancora molte gare, ma il mercato della Formula 1 sta per entrare nel vivo. Sono tanti i rumor di questi giorni, le trattative che riguardano sia i piloti di punta che quelli di secondo piano, coinvolgendo scuderie che competono per la vittoria del mondiale e anche scuderie che sono invece in difficoltà, o in fase di crescita. Tra queste anche la Ferrari, che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe già trovato l’accordo con il suo nuovo pilota, con tanto di firma segreta.

Per mesi si è parlato di trattative in corso per formare un nuovo team di piloti a Maranello, considerando le difficoltà che in questi ultimi due anni hanno incontrato sia Charles Leclerc che Carlos Sainz. Secondo qualcuno, in Ferrari avrebbero voluto far di tutto per portare una leggenda come Lewis Hamilton. Una mossa che, anche a livello di marketing, avrebbe fatto grande scalpore.

Altri sognavano addirittura Verstappen, qualcuno più realisticamente aveva messo gli occhi su Sergio Perez, l’altro pilota Red Bull, attualmente il primo degli “umani” in classifica. Le ultime notizie portano però a un altro nome. A sorpresa il team Ferrari avrebbe infatti deciso di sciogliere ogni dubbio e si è assicurato la firma di un campione con grandissimo anticipo.

Ferrari, scelto il pilota per il 2024: c’è la firma, a guidare la Rossa sarà lui

Non sono mancate in questa stagione le difficoltà e i momenti di grande tensione in casa Ferrari, complice l’apparente volontà di Leclerc di cambiare aria e abbandonare il progetto alla fine dell’anno. Qualcosa però dev’essere cambiato ultimamente. Tra tutte le parti in causa sarebbe tornata l’armonia, e lo dimostrerebbe una notizia bomba arrivata in questi giorni, in grado di cambiare gli equilibri del mondiale di Formula 1 per i prossimi anni.

Stando a quanto riferito dal portale Analisi Tecnica, Leclerc e la Ferrari avrebbero infatti raggiunto l’accordo per un rinnovo che sarebbe già stato firmato. Un contratto oneroso per altre due stagioni, con un’opzione ulteriore per tre anni ancora alla scadenza. Una notizia che, se confermata, darebbe forza all’intero progetto messo in piedi negli scorsi anni e incentrato soprattutto sul talento del pilota monegasco.

Resterebbe invece ancora da capire l’identità del suo compagno di squadra. Per Sainz il rinnovo sarebbe infatti in fase di discussione, e non è assolutamente scontata a questo punto la conferma del pilota spagnolo anche per la prossima stagione. In caso di mancato accordo, secondo fonti spagnole il Carlos avrebbe già pronto un contratto con la Sauber, che dal 2025 dovrebbe diventare Audi.

Mancano però conferme ufficiali. Bisognerà quindi attendere le comunicazioni future per poter leggere tra le righe quali saranno le intenzioni di una scuderia che di Ferrari, al momento, porta solo il nome e il marchio, ma che non riesce a recuperare nemmeno una parte di quell’aura di invincibilità che per anni ne ha fatto un simbolo indiscusso di trionfi in Formula 1.