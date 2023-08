Incredibile: la Lazio sta per chiudere il terzo acquisto in cinque giorni!

By

Dopo un lungo periodo di immobilismo sul mercato, il club capitolino ha rotto gli indugi: pronto un colpo da leccarsi i baffi

Alle volte, anzi forse sempre, è meglio dirsi le cose in faccia. Esprimere il proprio malcontento, se di questo si è trattato, o comunque far valere le proprie ragioni. Argomentando. Chiedendo una fiducia che tra le altre cose il tecnico ha ampiamente dimostrato di meritare con gli eccezionali risultati conseguiti sul campo, per lo meno relativamente al campionato. Il confronto di qualche giorno fa tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito ha indubbiamente fatto bene alla Lazio.

Le rimostranze dell’allenatore sulla deficitaria campagna acquisti portata avanti fio a fine luglio hanno prodotto già l’arrivo di due giocatori. E un terzo, l’investimento più importante, è in rampa di lancio.

Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, classe 2001 acquistato dal Midtjylland, è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino alle 23.30 di domenica 6 agosto con un volo proveniente da Francoforte. Il calciatore è pronto per le visite mediche e per la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2028.

Prima di lui era stato già presentato Daichi Kamada, il centrocampista giapponese che ha firmato un contratto di quattro anni da 3.3 milioni di euro netti a stagione, e che nelle idee di Sarri dovrà svolgere le funzioni tanto brillantemente incarnate da Sergej Milinkovic-Savic, il campionissimo ceduto all’Al-Ahli.

Ma non finisce qui, come avrebbe detto uno storico anchorman della TV italiana. Il presidente biancoceleste sta per concludere un altro colpo niente male.

25 milioni sul piatto: Lotito mette mani al portafogli e fa felice Sarri con Ricci

Dal Torino, cavalcando una trattativa che era in essere da qualche giorno, sta infatti arrivando Samuele Ricci, uno dei talenti più sottovalutati del nostro movimento calcistico. Già protagonista di un’ottima stagione tra le fila granata – 28 presenze in Serie A agli ordini di Juric – il nativo di Pontedera è pronto al salto in una big.

Scuola Empoli – una fucina di giovani promesse che lo stesso Sarri conosce molto bene – il centrocampista dovrebbe arrivare per una cifra pari a 20 milioni più 5 di bonus. Un investimento importante, fortemente voluto, che accontenta il tecnico sul terreno a lui più congeniale: quello dei gioielli da far crescere grazie ai suoi insegnamenti.

L’indiscrezione sulla fumata bianca nell’affare Lazio-Ricci è stata confermata dall’agente FIFA Filippo Gasbarri, e ripresa poi dalle principali testate che seguono da vicino il calciomercato del club capitolino. A meno di due settimane dall’inizio delle ostilità, la nuova Lazio prende forma: Sarri è pronto a stupire ancora.