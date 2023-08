La Juve va di fretta, arriva un altro attaccante al posto di Lukaku

La trattativa per portare Lukaku a Torino sta andando troppo per le lunghe: la Juve vira su un altro attaccante

Sono ormai diversi giorni che Juventus e Chelsea cercano di arrivare alla formula migliore per finalizzare uno degli scambi più roboanti di questo calciomercato estivo. Come noto, i bianconeri hanno da tempo un accordo con Romelu Lukaku: il belga ha rotto con l’Inter ed è pronto a indossare la casacca bianconera per tre stagioni (con uno stipendio da 9 milioni di euro all’anno). Per fare posto a Big Rom la Signora ha bisogno di vendere Dusan Vlahovic ed è per questo che la Juve sta cercando di arrivare a uno scambio con i londinesi.

Tuttavia, nonostante le indiscrezioni che parlano di un accordo in dirittura d’arrivo, tra le due società c’è ancora una certa distanza sul conguaglio economico che il Chelsea dovrebbe garantire alla Juventus. Madama, infatti, chiede almeno 40-45 milioni di euro, dato che Lukaku viene valutato 40 milioni e Vlahovic circa 80. Dal canto suo, il club londinese non vorrebbe spendere più di 30-35 milioni di euro.

Se da una parte c’è chi crede che alla fine Juve e Chelsea troveranno un’intesa, dall’altra c’è anche chi sottolinea come la Juve sia anche su altri attaccanti e potrebbe decidere di far saltare tutto se lo stallo dovesse prolungarsi troppo. Oltre a Lukaku, infatti, anche altri nomi vengono accostati alla Signora.

Juve, il nuovo nome per l’attacco stuzzica i tifosi

Si parla anche di un possibile ritorno di Alvaro Morata, che tornerebbe a indossare la casacca bianconera per la terza volta nella sua carriera. Inoltre, anche un altro bomber come Jonathan David è molto seguito dalla Juve. Tuttavia, proprio in queste ultime ore è spuntato un nuovo nome che sta stuzzicando molto tutti i tifosi juventini.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, infatti, la Juve avrebbe messo gli occhi su un giovane talento del Celta Vigo. Stiamo parlando di Miguel Rodriguez, attaccante di 20 anni che ha messo in mostra le sue qualità nell’ultimo campionato spagnolo. Il talento galiziano ha un contratto in scadenza nel 2024 e al momento non ci sarebbe un’intesa con il club per il rinnovo.

I rumors provenienti dalla Spagna rivelano che il Celta Vigo è in contatto con il giocatore per arrivare a un prolungamento dell’accordo. Tuttavia l’interessamento della Juventus potrebbe spingere il giocatore ad aspettare i bianconeri, che potrebbero fare subito un tentativo per portarlo a Torino oppure attendere la prossima estate per prelevarlo a parametro zero.