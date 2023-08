Lascia la Ferrari per la Red Bull: colpo di scena in Formula 1

Dalla Ferrari alla Red Bull: un trasferimento clamoroso che si potrebbe realmente concretizzare, circolano i primi rumors.

Adesso la F1 è in un periodo di pausa e, come spesso avviene, ci sono tante indiscrezioni che riguardano il mercato piloti. Non mancano quelle che riguardano la Ferrari, sempre al centro di tante voci.

Com’è risaputo, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dei contratti che scadono a fine 2024. Stando alle notizie trapelate, la scuderia di Maranello ha già avviato la trattativa per il rinnovo del pilota monegasco. Sulla volontà di confermarlo non esistono dubbi. Invece, è diversa la situazione del driver spagnolo, il cui futuro è più incerto e non bisogna escludere sorprese.

Ferrari F1, Leclerc rinnova e Sainz cambia team?

Leclerc potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2026 e alcune voci danno anche la presenza di un’opzione per un ulteriore prolungamento dell’accordo. Il pilota del Principato di Monaco sembra convinto a dare ancora fiducia al progetto Ferrari, nonostante le delusioni di questi anni.

Per quanto concerne Sainz, sono in molti a dare per certa una sua firma con Audi. Com’è noto, la casa tedesca entrerà in F1 nel 2026 dopo l’acquisizione della maggioranza azionaria della Sauber. Il piano sarebbe quello di ingaggiare lo spagnolo già per il 2025, facendolo correre per la scuderia svizzera, in attea dell’effettivo ingresso di Audi.

Carlos senior, il padre del pilota Ferrari, corre per il marchio tedesco in questi anni anni. Più di qualcuno ritiene che ci sia anche il suo zampino in questa possibile operazione. Vedremo se si concretizzerà, ma non è l’unica ipotesi per il futuro del figlio d’arte.

Secondo quanto riportato da Elnacional.cat, l’addio alla scuderia di Maranello potrebbe spalancare a Sainz la porta della Red Bull. Quest’ultima non è contenta del rendimento di Sergio Perez, che ha un contratto anche per il 2024. L’accordo potrebbe rispettato, a meno che non venga deciso di sostituire il messicano con Daniel Ricciardo, ma in ottica 2025 c’è un sedile che si può liberare.

Sainz è stato portato in F1 proprio dalla Red Bull, che nei primi anni lo aveva piazzato nel suo junior team Toro Rosso. Il suo compagno inizialmente fu Max Verstappen, poi promosso nella squadra principale. Quando ha capito che non avrebbe avuto la stessa sorte, Carlos ha cercato altre soluzioni per scalare la griglia.

Prima è approdato in Renault, poi ha firmato per la McLaren e infine è arrivato in Ferrari. Vedremo se davvero avrà l’occasione di guidare la scuderia di Milton Keynes, una soluzione certamente gradita per il futuro.