Lazio, ecco Isaksen: Lotito rinforza l’attacco

Gustav Isaksen è da oggi un nuovo giocatore della Lazio. Il danese arriva alla Lazio per la sua prima esperienza lontano da casa. Con la casacca laziale, il giocatore allungherà la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico ha più volte sottolineato come per la sua Lazio era finora stato difficile mantenere un certo livello di prestazione per via della ristrettezza degli elementi a disposizione.

ISAKSEN ALLA LAZIO, I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE

I biancocelesti hanno acquisto Gustav Isaksen a titolo definitivo in un’operazione da 12 milioni compresi i bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale con la società biancoceleste che lo terrà legato fino al 2028.

Una lunga trattativa quella per l’esterno classe 2001, cresciuto proprio al Midtjylland in Danimarca. La Lazio ha voluto Isaksen fortemente spingendosi oltre quota 10 milioni di euro, dopo averne già speso circa 15 per Castellanos altro rinforzo offensivo. Con l’arrivo di Gustav Isaksen, la Lazio completa il reparto offensivo, aggiungendo un ulteriore elemento. Sarri, così, ha almeno due soluzioni per ruolo nel suo tridente.

CHI È ISAKSEN?

Ala destra naturale, nativa di Hjerk in Danimarca, sarà utile soprattutto nel turnover avendo la capacità di giocare in tutte le posizioni dell’attacco. Nell’ultima stagione, quella della consacrazione con la maglia del club che lo ha cresciuto, ha segnato 22 reti e servito 9 assist.

La Lazio ha conosciuto il talento del giovane giocatore danese a sue spese. Nel girone di Europa League, Gustav è stato “giustiziere” dei romani. Infatti, Isaksen ha segnato al Midtjylland sia all’andata che al ritorno. Talento cristallino, ha giocato anche con la Nazionale under 21 danese, collezionando 19 presenze e segnando 7 reti, di cui una al campionato europeo del 2021.