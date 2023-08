“Non se ne vuole andare”: scoppia il caso alla Juve

Imprevisto non di poco conto nelle strategie di mercato del club bianconero: il calciatore non ne vuole sapere di andar via

Quante volte, negli ultimi anni, relativamente alla possibile chiusura di alcuni colpi di mercato, abbiamo sentito la frase ‘C’è da verificare la volontà del giocatore al trasferimento’. Rispetto a 30-40 anni fa, quando erano i soli club a portare avanti le trattative con la controparte istituzionale, ora loro, gli attori protagonisti, la fanno quasi da padroni.

Capita sovente anche che alcuni affari interrotti per il mancato accordo tra società, si sblocchino grazie alla ferrea volontà del calciatore di trasferirsi nella nuova realtà. Talvolta favorendo addirittura i termini economici legati al costo dell’operazione. Magari riducendosi l’ingaggio. Permettendo così al compratore di soddisfare le richieste del venditore.

Succede così che, per restare all’attualità di questi giorni, un disegno di mercato che prevede uno scambio di cartellini possa essere messo in dubbio per la non predisposizione di uno degli attori a cambiare maglia. Dato che parliamo di Juve e della complicata trattativa che sta portando avanti Giuntoli da settimane, non è difficile capre di quale tipo di incastro stiamo parlando. Una matassa che rischia di non essere mai sbrogliata.

“Dipendesse da lui…”: la rivelazione su Vlahovic gela Allegri

“Dipendesse da lui, Vlahovic non lascerebbe la Juve. Al netto di tutte le difficoltà, eventuali e non, future e passate“. Parole forti, che qualcuno aveva in effetti già ipotizzato come possibile ostacolo a cui far fronte nella complicata trattativa tra i bianconeri e il Chelsea nello scambio Lukaku-Vlahovic. La ‘sentenza’, la cui paternità è da attribuire a Guido Tolomei, noto opinionista televisivo e tifoso juventino, rappresenterebbe un vero e proprio macigno sulle speranze di Allegri di avere a sua disposizione il tanto agognato centravanti belga.

Ovviamente i Blues potrebbero usare convincenti argomenti, economici ma anche relativi alla centralità del serbo nel progetto tecnico di Pochettino, per ottenere dall’ex Viola il sì al trasferimento a Londra. Ma la strada sembra in salita.

Forse, ma è una pista ancora tutta da scoprire, l’attaccante slavo potrebbe per lo meno non disdegnare l’ipotesi Real Madrid. Il club merengue, ancora senza attaccante centrale, sogna il colpo Kylian Mbappé. Ma difficilmente riuscirà a metterlo a segno questa estate.

Se dovesse saltare il passaggio del fuoriclasse transalpino alla corte di Ancelotti, Florentino Perez busserebbe alle porte della Juve. Sul piatto il presidentissimo metterebbe almeno 80 milioni pur di garantire al tecnico un numero ‘9’ degno della camiseta blanca.