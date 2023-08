Vuole solo l’Inter, rifiutate tutte le offerte

C’è un colpo di scena inatteso, un calciatore dell’Atalanta ha puntato i piedi e vuole cambiare maglia nerazzurra, andando all’Inter

Una sorpresa potrebbe spiazzare i tifosi bergamaschi: un addio potrebbe cambiare un po’ le carte del mercato, andando così a rinforzare nettamente l’Inter di Simone Inzaghi a discapito dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Non cambia il colore, quanto l’ambizione e la voglia di misurarsi nel contesto di gioco. Sta facendo discutere i tifosi quanto è in ballo in queste ultime ore, un trasferimento porta l’Atalanta a cedere uno dei pezzi pregiati verso l’Inter.

Un cambio di maglia quasi inaspettato in questo momento della stagione, quando mancano una decina di giorni all’inizio del campionato e si provano anche gli schieramenti titolari. Inzaghi gradisce il regalo, l’Atalanta e l’Inter sono ora in trattativa per trovare un accordo economico soddisfacente per tutte le parti in causa per un difensore.

Dall’Atalanta all’Inter, i dettagli dell’affare Demiral

Il club bergamasco è in mezzo a una sorta di rivoluzione del mercato che ha cambiato i connotati all’attacco. Fuori Boga e soprattutto Hojlund, dentro Tourè e tra poco anche ufficialmente De Ketelaere oltre a Scamacca, per una Atalanta a trazione anteriore tutta da seguire. Un’altra partenza per i bergamaschi però riguarderà il reparto arretrato, lì dove c’è qualche scontento e può trovare ora l’occasione giusta per ritrovare la Champions League: Demiral dall’Atalanta all’Inter, il turco vuole solo questa destinazione.

Il centrale avrebbe rifiutato altre alternative e, come riporta TuttoAtalanta, è intenzionato a rilanciarsi nel gruppo di Inzaghi. Calciatore ideale per il reparto a tre difensivo, sa benissimo come ai nerazzurri meneghini serva almeno un altro centrale di difesa, proponendosi come una sorta di erede low cost di Skriniar. Il prezzo del turco è calato, negli ultimi tempi ha visto poco il campo, basti pensare al suo ruolino statistico. Nelle ultime tredici gare dello scorso torneo, solamente una volta Demiral è partito titolare, ha perso così la fiducia di Gasperini, che punta su altri profili.

Demiral in prestito all’Inter: il diritto di riscatto ruoterà intorno ai quindici milioni di euro: potrebbe essere questa l’ipotesi di mercato, e non è da escludere come Marotta possa proporre anche qualche calciatore per i bergamaschi, come Sensi o Agoumè. Sbloccando la trattativa per il turco, ci sarà poi un’altra avanzata, questa volta puntando su un elemento difensivo di grande prospettiva come Hien del Verona, particolarmente gradito da Gasperini.