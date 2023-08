Colpo di scena Milik: 15 milioni e via libera Juve

Il futuro del centravanti polacco non è più così scontato: spunta una clamorosa doppia pista per Arek Milik

Sono stati mesi difficili quelli vissuti dalla Juventus nella passata stagione. Il campo ha decretato una delusione quasi totale: fuori dall’Europa, estromessa addirittura dalla Conference League e settima in Serie A.

Numeri alla mano, una delle annate più deludenti degli ultimi tempi. È per tale ragione che i vertici bianconeri hanno preso una direzione ben precisa per il futuro, con due scelte assolutamente oculate. La prima è quella di ripartire da Massimiliano Allegri, tecnico che è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la società di Torino. Fiducia riconfermata, con l’allenatore ‘affiancato’ dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli è stato fortemente voluto e, dopo il capolavoro azzurro sfociato nel terzo scudetto della storia partenopea, il dirigente ha voluto a tutti i costi provare una nuova esperienza proprio nel club rivale.

Le intuizioni di Giuntoli negli ultimi anni, in sede di mercato, sono state notevoli e hanno portato alla formazione di una squadra da Scudetto. È da qui che la Juventus vuole ripartire, tornando a sognare il tricolore e facendo ritorno sul campo nell’Europa che conta: la Champions League. Il palcoscenico che potrebbe permettere tutto questo è certamente l’attuale sessione estiva di calciomercato che ha già registrato qualche ‘ritocco’.

Timothy Weah ha preso il posto di Juan Cuadrado che, dopo otto stagioni, ha scelto addirittura l’Inter a zero per chiudere la carriera ad alti livelli. Anche l’addio di Angel Di Maria, ancora non rimpiazzato, rischia di fare male alla Juve. Per tale ragione, da qui a fine agosto, molto potrebbe ancora accadere. E un pò a sorpresa sotto la lente d’ingrandimento potrebbe finirvi uno degli ultimissimi acquisti bianconeri: Arkadiusz Milik.

Clamoroso Milik: può davvero lasciare la Juve

29 anni, 366 apparizioni tra i professionisti e doti tecniche che nel tempo lo hanno reso uno degli attaccanti più forti che abbiano recentemente giocato in Serie A. Ma gli infortuni ne hanno frenato l’esplosione: nonostante ciò la Juventus sembrava intenzionata a tenersi stretto Arkadiusz Milik.

Il nazionale polacco è stato acquistato dal Marsiglia lo scorso 1 luglio per circa 6,3 milioni di euro. Allegri sembrava voler contare sull’ex Napoli anche per il futuro ma pare proprio che davanti ad una cifra di 15 milioni la ‘Vecchia Signora’ non avrebbe dubbi nel dire sì alla partenza del polacco. Si è parlato di un forte interesse dall’Arabia Saudita ma non solo.

Pare che anche la Roma di Josè Mourinho si sia cominciata a muovere con alcuni sondaggi: staremo a vedere. Per Milik, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione a Torino, 41 presenze tra campionato e coppe con 9 gol ed 1 assist vincente all’attivo.