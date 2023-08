Ferrari, annuncio pazzesco: stavolta l’ha detta grossa

La Ferrari ha deluso le aspettative in questa stagione. I risultati ottenuti da Leclerc e Sainz sono stati di gran lunga inferiori alle attese dei tifosi

Dopo dodici gran premi disputati, dieci dei quali stravinti dalla Red Bull di Max Verstappen, si può affermare senza tema di smentita che il mondiale di Formula 1 2023 sia di fatto già assegnato. La scuderia austriaca ha finora maramaldeggiato, lasciando a malapena le briciole alla concorrenza.

E tutto lascia credere che anche nella seconda parte della stagione tifosi e appassionati dovranno assistere al monologo del team di Milton Keynes. Ormai le attenzioni degli altri team sono rivolte al prossimo anno, nella speranza che il gap con la Red Bull si possa ridurre.

Da questo punto di vista le scuderie rivali, dalla Mercedes alla Ferrari passando per la rivelazione Aston Martin, sono già al lavoro per realizzare vetture più competitive in vista del 2024. I tifosi della Rossa in particolare, delusi e amareggiati da un digiuno di successi che dura da quasi vent’anni, confidano nel lavoro dei nuovi tecnici arruolati dal team principal Frederic Vasseur.

Lo stesso manager francese, arrivato a Maranello l’inverno scorso al posto del dimissionario Mattia Binotto, non ha finora garantito il tanto atteso salto di qualità promesso alla vigilia della stagione. Anzi, rispetto al 2022 il Cavallino Rampante ha compiuto un malinconico e sconfortante salto all’indietro sia in termini di risultati complessivi che di prestazioni. Le quattro vittorie ottenute lo scorso anno sembrano un ricordo sempre più lontano.

Ferrari, l’annuncio di Vasseur sorprende tutti: i tifosi restano senza parole

A sorpresa però, forse per riaccendere l’entusiasmo dei sostenitori della Rossa, è proprio Vasseur ad aprire il cuore alla speranza per un futuro prossimo più ricco di soddisfazioni per i colori di Maranello. Il capo del muretto Ferrari preannuncia un imminente salto di qualità, sia nella seconda parte della stagione che soprattutto nella prossima.

In un’intervista rilasciata al noto settimanale Autosprint, Vasseur garantisce che la Ferrari entro l’inizio del 2024 diventerà più veloce e competitiva, con la prospettiva di poter insidiare da vicino financo la scatenata e imprendibile Red Bull. Le sue sono dichiarazioni del manager transalpino sono destinate a far discutere.

“Abbiamo un piano di sviluppi che ci dice che la nostra macchina sarà due decimi più veloce a settembre, altri due a ottobre, altri quattro nel 2024. Noi abbiamo il nostro piano di lavoro e non possiamo perder tempo sincronizzarci con quello degli altri, che tra l’altro non conosciamo“. I tifosi incrociano le dita.