Kane ha salvato la Juve: scambio con soldi per Vlahovic

Harry Kane è ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco dopo che il Tottenham ha accettato l’ultima offerta dei bavaresi. Sorride anche la Juve

I bianconeri possono giovarsi dell’accordo trovato tra i tedeschi e l’attaccante della Nazionale inglese. Ora potrebbero arrivare i soldi necessari a sbloccare l’affare Vlahovic.

Dopo un tira e molla durato diverse settimane alla fine Harry Kane è prossimo al passaggio al Bayern Monaco. I bavaresi hanno perso Mané (trasferitosi in Arabia Saudita) e avevano bisogno di un centravanti in grado di ereditare la pesantissima maglia di Lewandoski.

La scelta oculata è ricaduta sul bomber della Nazionale inglese, corteggiato a lungo anche dal Manchester City lo scorso anno (prima di prendere Haaland). Kane alla fine verrà pagato circa 110 milioni di euro per il cartellino (quasi 87 milioni di sterline), dopo l’ultimo rilancio messo sul piatto dai tedeschi per convincere il Tottenham a cederlo. Il classe ’93 è arrivato secondo nella classifica marcatori della Premier League nell’ultimo anno, dietro proprio al fuoriclasse norvegese di Guardiola.

Con la sua capacità di far salire la squadra e di legare il gioco tra i reparti sarà di certo l’uomo perfetto per esaltare il gioco di Thomas Tuchel. Ma a gioire di questa operazione potrebbe non essere solo l’ex tecnico del Chelsea.

Juventus, su Vlahovic piomba il Tottenham: pronti 60 milioni più il cartellino di Ndombele

Si perché anche da Torino, sponda Juve, guardano con interesse a quanto sta succedendo in casa Tottenham. Questo perché con i soldi incassati dall’affare Kane ora gli Spurs diventano una pretendente credibile per Vlahovic. Visto che lo scambio con Lukaku non sembra poter andare in porto (eccessiva secondo il Chelsea la valutazione dei bianconeri sul serbo) l’unica via è cercare di monetizzare senza contropartite.

Come avvenuto per Kulusevki e Bentancur, la Juve potrebbe ancora una volta convincere il Tottenham a tirar fuori il libretto degli assegni per accontentarla. Per Dusan Vlahovic servono circa 80 milioni di euro, ma l’ex club di Antonio Conte potrebbe inserire nella trattativa Ndombele, fresco dell’avventura al Napoli. Il francese può essere il nome giusto per sostituire Zakaria, ormai prossimo al Monaco. Vedremo se entro la prossima settimana tutti i tasselli andranno ad incastrarsi nel modo giusto.

I tifosi bianconeri sperano che alla fine la cessione di Vlahovic possa portare anche a qualcos’altro oltre l’ingaggio di Romelu Lukaku. Ci sono anche altri ruoli da rinforzare.