Michael Schumacher, colpo di scena: la conferma spiazza i tifosi

La carriera di Michael Schumacher è legata a doppio filo alla Ferrari. Il fuoriclasse tedesco ha conquistato cinque dei suoi sette titoli mondiali alla guida della Rossa

Scatenò feroci polemiche la notizia dell’ingaggio di Michael Schumacher da parte della Ferrari. Era l’autunno del 1995 quando l’allora presidente della scuderia modenese, Luca Cordero di Montezemolo, convinse con un’offerta monstre il giovane campione tedesco a lasciare la Benetton del suo mentore, Flavio Briatore, per approdare alla corte del Cavallino Rampante.

Schumi si presentò ai cancelli di Maranello da bi-campione del mondo in carica, dunque con tutte le carte in regola per riportare ai vertici della Formula 1 un team tanto prestigioso e ambito quanto distante dalla lotta per il titolo iridato. E l’obiettivo di rilanciare la Ferrari fu centrato alla stragrande.

In undici anni alla guida della Rossa, il fuoriclasse di Kerpen ha conquistato cinque titoli mondiali sfiorandone altri tre. Un’egemonia per lunghi tratti incontrastata che ha contribuito ad accrescere il mito della scuderia fondata dall’ingegner Enzo Ferrari alla fine degli anni quaranta.

Il nome di Schumacher resta dunque indelebile nella memoria dei tanti tifosi del Cavallino Rampante che mai in passato avevano assistito a una serie così straordinaria di vittorie. Da circa dieci anni però l’ex fuoriclasse tedesco non ha più potuto spendere parole di affetto per la Rossa: dal 2013 Schumi vive blindato in Svizzera in uno stato semi-vegetativo protetto e accudito dalla sua famiglia.

Michael Schumacher, il colpo di scena che non ti aspetti: i tifosi sono spiazzati

Il drammatico incidente di cui Schumacher rimase vittima sulle nevi di Meribel durante le vacanze di Capodanno del 2013 ha stravolto l’esistenza di tutti i suoi affetti più cari e suscitato un’ondata di autentica commozione in tutto il mondo dello sport. A distanza di tanti anni però il ricordo del periodo d’oro vissuto alla Ferrari è ancora vivo nella sua famiglia.

Un dettaglio ha fatto emozionare i fan del pilota tedesco e della Rossa: sul sito del negozio ufficiale di Michael Schumacher è stata messa in vendita la divisa ufficiale della Ferrari in questa stagione.

La tuta e le maglie che Leclerc e Sainz indossano prima e durante i grani premi possono dunque essere acquistati sul portale dello shop ufficiale del campione di Kerpen. L’ennesima prova di un legame che a dispetto di tutto non si spezzerà mai.