Leclerc-Sainz svolta per il futuro: la Ferrari ha deciso

La Formula 1 è in pausa ad agosto per la tradizionale sosta estiva. Non mancano tuttavia le notizie con la Ferrari che deve decidere ancora il destino dei proprio piloti.

Ad Agosto, come da tradizione, il Mondiale di Formula 1 si prende un mese di pausa. L’ultimo GP disputato in Belgio, a fine luglio, ha ribadito ancora (anche se ormai non ce n’era più bisogno), l’indubbia supremazia di Verstappen e della sua Red Bull.

Era stato buon profeta George Russell, a inizio campionato, quando, in Bahrein predisse la vittoria di tutte le gare da parte del team anglo-austriaco. Finora, il pilota della Mercedes ha centrato il suo pronostico e, se l’andamento dovesse essere quello della prima parte della stagione, non è affatto un azzardo ipotizzare che la sua previsione possa concretizzarsi completamente.

Allo strapotere Red Bull ha corrisposto la difficoltà degli altri team. Se l’Aston Martin, nonostante un calo nei GP estivi, è senz’altro la rivelazione della stagione, Ferrari e Mercedes, finora, non hanno mai lottato per il gradino più alto del podio e già pensano, ormai, alla prossima stagione con l’obiettivo di allestire monoposto più competitive e, in grado, quantomeno di limitare l’assolo della RB19.

Ferrari, Leclerc e Sainz in attesa di rinnovo: le ultime

Oltre ai risultati al di sotto delle attese, in casa Ferrari tiene banco anche il rinnovo di Leclerc e Sainz. Entrambi i piloti vanno in scadenza nel 2024 e il team principal Vasseur, in più di un’occasione, ha ribadito che, al momento, la questione non è affatto una priorità per il team. Anzi, se ne discuterà semmai il prossimo inverno alla fine del Mondiale.

Inevitabilmente, senza il rinnovo, non mancano i rumours su un possibile futuro di Leclerc e Sainz lontano dalla Ferrari. In particolare per quest’ultimo, si insiste sull’approdo all’Audi, pronta a fare il suo esordio nel Circus dal 2026. Più certezze, invece, per Leclerc, per il quale il rinnovo sembra scontato, nonostante le lusinghe di Aston Martin e Alpine.

Stando al Corriere dello Sport, tuttavia, Vasseur pare intenzionato a confermare sia Sainz che Leclerc, due piloti giovani che uniscono talento e spirito del lavoro. Una conferma doppia che, nei piani dello stesso Vasseur, dovrà contribuire al consolidamento di un Team senza un leader indiscusso come prima guida come accade alla Red Bull con Verstappen e Perez.

Sarà la pista, insomma, a decidere, semmai la Ferrari avrà una maggiore competitività, chi dei due piloti potrebbe avere la priorità in un’eventuale lotta per il Mondiale. Intanto, si attende il GP di Monza a inizio settembre. Chissà se nel GP di casa, davanti al tripudio di bandiere con il Cavallino Rampante, non possa arrivare qualche annuncio ufficiale sul futuro di Leclerc e Sainz.