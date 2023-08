ESCLUSIVA SI Samardzic-Inter, il giocatore si allena con l’Udinese

Ferragosto non frena la telenovela riguardante Lazar Samardzic, giovane centrocampista serbo che sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ma poi, proprio quando il giocatore era a Milano per gli ultimi dettagli, la trattativa si è arenata per via delle commissioni richieste dai suoi agenti. E l’altro giorno il giocatore è rientrato a Udine.

E ora, secondo quando appreso in esclusiva da Sportitalia, Samardzic avrebbe ripreso ad allenarsi con i friulani allenati da Sottil, anche se a parte. Da diversi giorni non si stava infatti più allenando e stava quindi perdendo la condizione. Con i compagni è stato sorridente e sereno, come da abitudine.