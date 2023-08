Valentina Vignali irrefrenabile in barca: la camicetta si apre e inizia lo show

Valentina Vignali è ancora in vacanza e uno scatto dopo l’altro manda gli ammiratori ko: camicetta aperta in barca, che spettacolo

Ultimi scampoli d’estate in cui chi ne ha la possibilità si gode ancora un po’ di vacanze. E’ il caso sicuramente di alcuni vip, che continuano a strappare applausi con i loro scatti sui social, condividendo i loro momenti di relax. Come per quanto riguarda Valentina Vignali, che ancora una volta si sta prendendo la scena.

La cestista riminese, tra le modelle e influencer di maggior spicco, è sempre tra le principali protagoniste del web e sta confermando tutto questo sfoderando il suo fascino come non mai. La 32enne negli ultimi giorni ha fatto vera e propria strage di cuori un post e uno scatto dopo l’altro, mostrandosi al top della forma.

Valentina, come sapranno i fan più irriducibili e sempre informati, si trova in questo momento in Sardegna. Le immagini postate a Ferragosto hanno lasciato il segno, per non parlare di quelle pubblicate nel weekend. Era del resto facilmente prevedibile, al via della stagione balneare, che avremmo visto la Vignali tra i trend topic. E infatti non ci siamo sbagliati. Per i suoi oltre due milioni e 600 mila followers, è sempre festa grande quando lei decide di scatenarsi in tutta la sua bellezza e sensualità.

Valentina Vignali bollente al sole, il costume non la contiene affatto: lato A da capogiro

Anche questa volta, Valentina non si smentisce e a bordo del suo natante si mette in posa seducente e provocante accelerando notevolmente le palpitazioni della platea. Una serie di primi piani davvero da urlo, che non potevano passare inosservati.

La camicetta si apre e spalanca la meraviglia con la visione ravvicinata della sua vertiginosa scollatura, contenuta davvero a fatica da uno sgargiante bikini rosa. Come sempre, il lato A di Valentina colpisce dritto al cuore, le sue curve esplosive e sinuose fanno effetto, con un fascino accresciuto dalla sua pelle abbronzata. Il suo sguardo magnetico fa il resto e ci manda ko in maniera definitiva. Il risultato non può che essere quello di sempre. I fan si affrettano a riempire la bacheca di Valentina di messaggi estasiati, ricoprendola di una valanga di like. Stiamo ormai finendo gli aggettivi per descriverla, forse c’è solo da godersi le immagini e non aggiungere altro.