Adani attacca ancora Allegri: “Padre tempo opera in silenzio”

L’allenatore della Juventus, mister Massimiliano Allegri, è finito nuovamente nel mirino dell’ex calciatore ed opinionista Daniele Adani



Ottimo esordio in campionato e primi tre punti messi in cassaforte. Per la Juventus non c’era miglior modo di cominciare la nuova stagione sotto la guida di mister Massimiliano Allegri. La truppa bianconera ha letteralmente spazzato via l’Udinese targato Andrea Sottil, durante il match andato in scena fra le mura della Udinese Arena.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, è ripartita alla grande aggrappandosi alle proprie certezze. Passano appena due minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro e un Federico Chiesa in forma smagliante apre le danze, indirizzando immediatamente la sfida. Al 20esimo, poi, ci pensa Dusan Vlahovic a raddoppiare, battendo Silvestri dal dischetto. Il tris finale, invece, lo firma il pupillo di Allegri, ossia Adrien Rabiot.

A tal proposito, la permanenza del centrocampista francese alla Continassa è senza dubbio l’acquisto (di fatto) più importante della sessione estiva di calciomercato juventina. Parliamo, infatti, di una pedina fondamentale all’interno dello scacchiere del tecnico livornese, il quale intende recuperare anche Paul Pogba. Insomma, ci sono le premesse per rendersi protagonisti di una fantastica annata sportiva, lasciandosi alle spalle il recente passato alquanto tenebroso.

È senz’altro doveroso quantomeno lottare per la conquista dello Scudetto. D’altronde, la Juventus non prenderà parte a nessuna competizione europea nei mesi a venire. Ragion per cui, la stragrande maggioranza delle volte, si ritroverà a dover preparare una sola gara ogni settimana. Un potenziale vantaggio non indifferente sulle concorrenti.

Starà ad Allegri e alla squadra torinese riuscire a mantenere un rendimento costante da qui al termine della stagione, in tal senso la sfida con l’Udinese alza l’asticella dell’ottimismo nell’ambiente. La truppa bianconera ha giocato in maniera spumeggiante a tratti, andando un po’ controcorrente rispetto al credo calcistico del proprio allenatore. Allegri è un difensivista e tutt’ora riceve numerose critiche per via delle sue idee legate al pallone.

Adani punge Allegri: c’è la nuova frecciata

Uno dei personaggi che più si distacca dalla filosofia dell’ex Milan è sicuramente Lele Adani. L’ex calciatore, attuale opinionista, non apprezza minimamente l’operato del trainer di Livorno e spesso – anche pubblicamente – non gliele ha mandate a dire.

Tra i due avvenne uno scontro in diretta televisiva qualche anno fa, divenuto memorabile. Da quel momento, Adani in particolare ha lanciato varie frecciatine ad Allegri, prendendolo di mira e attaccandolo in più occasioni. E nelle scorse l’ex difensore è tornato a pungere a distanza il tecnico della Juventus.

Entrando più nello specifico, Adani ha criticato indirettamente Allegri per la scarsa fiducia riservata ad Arthur, il quale ha esordito alla grande con la maglia della Fiorentina. “C’è un ragazzo che gioca nella Fiorentina e non è affatto male… Padre tempo opera in silenzio“, ha dichiarato Adani in un video su TikTok. Chiaro il riferimento implicito al regista brasiliano, scartato con decisione da Allegri.