Federica Masolin, che spettacolo: il pantaloncino è troppo corto

Federica Masolin e i suoi scatti in vacanza stanno spopolando sui social: immagine in pantaloncino cortissimo che entusiasma i fan

Il mese di agosto ha visto tantissimi italiani andare in ferie, inclusi gli operatori dell’informazione sportiva. Una meritata pausa anche per Federica Masolin, popolare e applauditissima conduttrice di Sky Sport e presenza immancabile in occasione dei weekend di Formula 1.

Federica ha approfittato della sosta estiva del Circus a quattro ruote per prendersi un po’ di vacanza, prima di tornare in studio e sui circuiti di tutto il mondo. La ripartenza è però vicina, dato che il prossimo fine settimana vedrà riaccendersi i motori, in occasione del Gp d’Olanda a Zandwoort. Un appuntamento da non perdere e piuttosto particolare per il dominatore del Mondiale, a caccia del terzo titolo consecutivo.

Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto dieci gare su dodici, una cavalcata solitaria che ha già chiuso qualsiasi questione su chi si aggiudicherà l’annata 2023. Nemmeno il compagno di squadra Sergio Perez è in grado di impensierirlo, per tutte le altre scuderie solo le briciole e la lotta per il podio, Ferrari inclusa. I tifosi della Rossa sperano in una parte finale di stagione almeno con qualche soddisfazione parziale, anche se sarà difficile. Ad accompagnarci nelle prossime gare, come sempre, ci sarà la professionale e impeccabile Federica, che raccoglie grandi consensi dagli ammiratori grazie alla sua classe e al suo fascino ormai diventati iconici.

Federica Masolin, un tramonto da favola ma le sue gambe di più: pazzesca

La 38enne si gode gli ultimi giorni di vacanza. In questo momento si trova a Formentera, meta gettonatissima, insieme ad alcune amiche. E a illuminare la scena ovviamente ci sono i suoi scatti, che fanno sempre effetto nel cuore dei numerosi fan.

In questa prospettiva, Federica osserva un magico tramonto di fronte a lei. Ma la visione più bella è quella delle sue gambe, che spuntano da un pantaloncino troppo corto. E così, si scatena la corsa al like e ai commenti, da parte dei suoi quasi 700 mila followers su Instagram. Tra le conduttrici sportive è di certo una delle più cliccate e a giusta ragione, in molti appassionati non vedono l’ora che ricominci la Formula 1 soprattutto per tornare ad ammirarla in tv.