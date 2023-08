La piscina diventa bollente: Federica Masolin è mozzafiato

Federica Masolin sta sbaragliando la concorrenza, la giornalista di Sky Sport è sempre più seguita sui social dai tanti fan.

Un periodo d’oro per la giornalista, che sta dimostrando le sue competenze nel mondo della Formula 1 e sarà ancora più impegnata con l’inizio delle coppe europee. Un profilo su cui puntare in tv e anche sui social.

Sta diventando il vero volto femminile di Sky Sport e lo sta facendo con grazia e competenza. Gli italiani sono sempre più estasiati da Federica Masolin, giornalista che imperversa nei paddock di tutto il mondo e sarà protagonista anche in studio, a partire dal prossimo settembre.

Non è un caso come l’emittente, che ha compiuto vent’anni, punti tutto su di lei. Federica Masolin ha presenza scenica, competenza e una bellezza sincera, quasi di altri tempi. Un volto disteso e sorridente che allieta lo sport italiano e non solo, le ultime foto extra campo la riportano in cima ai sogni degli italiani.

Masolin, una piscina che bolle di affetto

Il numero dei fan sta avanzando sempre più, la giornalista di Sky è una delle croniste più seguite sui social. I suoi impegni lavorativi aumenteranno, la conduzione del pre e post match di Champions League insieme agli ospiti del mondo calcistico le darà ancora più sicurezza. Quella che mostra già davanti ai social, infatti è sempre uno spettacolo per il pubblico assistere ai suoi scatti. Che diventano virali come in questo caso: Federica Masolin in piscina affascina e diventa sempre più sexy.

La giornalista ha preso qualche giorno di relax, si può dire che le ferie siano ormai messe in un angolo. La Formula 1 riprenderà il suo tragitto nel prossimo weekend, non è più tempo di pause per il mondo motoristico, anche se ci sarà ben poco da rilevare: solo la conferma del titolo per Max Verstappen e un eventuale – ma poco probabile – colpo d’ali della Ferrari.

Ed è davvero un peccato che la Rossa di Maranello non sia al massimo, avrebbe in Federica Masolin una grande madrina nel celebrarne i successi. Chissà che nel 2024 non possa cambiare la musica, di sicuro la certezza nel mondo dei motori è proprio la bellezza e la competenza della giornalista, diventata ormai una influencer in tutto e per tutto. I social ne lanciano il suo lato più sexy, l’attenzione nei suoi riguardi aumenta sempre più: un fattore non da poco per l’emittente, che punta su di lei anche per aumentare il numero degli abbonati.