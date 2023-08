Tennis, il clamoroso ritorno è solo rimandato: l’annuncio ‘ufficiale’

E’ previsto un nuovo clamoroso ritorno nel mondo del tennis, che sarà molto apprezzato anche dai meno appassionati

Il tennis è uno sport molto particolare che fa affezionare tantissimo i tifosi agli atleti. Inoltre, anche per chi non è appassionato, si riesce a riconoscere un tennista che pian piano diventa un personaggio, soprattutto per le sue imprese sportive.

Uno dei top storici di questa disciplina, che ha ormai raggiunto un’età avanzata, potrebbe presto tornare. Non si tratta di Roger Federer, mentre Rafa Nadal non ha ancora dato aggiornamenti significativi sul suo futuro. Ma si parla di Juan Martin Del Potro, tennista argentino che nel corso della sua carriera ha vinto 22 tornei, tra cui uno US Open, conquistando anche due medaglie olimpiche.

Quella di Del Potro è stata una carriera costantemente passata all’ombra dei vari Federer e Nadal, ma anche Murray. Soprattutto perché il tennista argentino è stato vittima di numerosi infortuni e operazioni che ne hanno condizionato il rendimento e la partecipazione ai tornei. Memorabile, infatti, il percorso a Rio 2016 che gli permise di arrivare in finale, poi persa contro Murray.

Proprio le vittorie contro Djokovic e soprattutto Nadal – una semifinale di oltre quattro ore – sono state definite ‘epiche’ dalla BBC. Soprattutto perché Del Potro partecipò con una wild card. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione interessante sul suo futuro.

Tennis, la rivelazione di Del Potro sul suo futuro

Juan Martin Del Potro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tennis.com: “All’inizio dell’anno ho chiesto ai dottori se ci fossero possibilità di giocare gli US Open quest’anno. Loro hanno detto di sì, ma ogni volta che spingevo in allenamento, il dolore al ginocchio e alla gamba aumentava. Ho deciso di rinunciarci, perché non sono pronto e non voglio peggiorare le mie condizioni”.

Prosegue Del Potro: “Questo torneo significa molto per me e per la mia carriera. Non so cosa mi riserverà il futuro e nelle prossime settimane inizierò una nuova cura. Se ci sarà una chance, anche piccola, per giocare gli US Open per l’ultima volta darò il 100% per farlo”.

Non è ancora chiaro se e quando rientrerà Del Potro nel circuito, sta di fatto che lavorerà al massimo per raggiungere il suo obiettivo. L’argentino ha sempre dimostrato di essere una testa dura e di superare tutti i tipi di infortuni che ha subito. Però stavolta sembra molto difficile un suo rientro nel breve periodo. Non resta che attendere.