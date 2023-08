Roma, ecco Lukaku: la capitale dà il benvenuto al belga

By

Lukaku è in Italia. Dove sta la notizia? Se lo aspettavano tutti, ma verosimilmente la meta nell’immaginario comune era diversa. Perché Lukaku è a Roma, inaspettatamente.

Sarebbe forse il caso di dire che tra i due litiganti il terzo gode: dopo il dietro front con l’Inter e il siparietto Juventus il belga ha scelto la capitale.

Per Mourinho l’attesa è valsa la pena, la ricerca di un centravanti ha caratterizzato l’intero mercato dei giallorossi e adesso il tecnico portoghese viene ampiamente accontentato.

L’arrivo a Ciampino di Lukaku

Bagno di folla. Un anno dopo la presentazione di Paulo Dybala all’Eur di Roma, l’aeroporto di Ciampino viene “invaso” dalla folla festante formata dai tifosi giallorossi vogliosi di accogliere nel migliore dei modi Romelu Lukaku. Le emozioni di un mercato estivo sempre più folle si posso riassumere nelle immagini che arrivano dalla capitale: tra cori e sorrisi ampi i presenti non lasciano mai il cellulare intenti a monitorare il volo del giocatore. La tratta Bruxelles-Roma è stata la più seguita al mondo (in 8 mila connessi per seguirlo).

L’arrivo del belga a Ciampino entra di diritto nella storia del calciomercato. Il jet privato è stato pilotato dal patron della Roma in persona, Dan Friedkin. La scaletta dell’aereo di apre e il primo volto è proprio quello di un Romelu sorridente che si batte la mano il cuore e saluta i circa 5 mila presenti; poi la passeggiata lungo le transenne al fianco ai suoi nuovi tifosi e la prima sciarpa giallorossa ricevuta in regalo.

Prima tappa Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma sul contratto e adesso si attende solo l’ufficialità.

L’intenzione di Mourinho

Josè Mourinho ha finalmente il pezzo mancante del puzzle. Il tandem offensivo è adesso completo con la coppia Lukaku-Dybala pronta per la stagione appena iniziata. Il tecnico portoghese conta di avere a disposizione il belga già per la sfida contro il Milan in programma venerdì 1 settembre.